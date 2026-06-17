Megaproyecto Vicuña ultima permisos y apunta a iniciar las primeras obras en 2027
El CEO de la iniciativa sostuvo que los equipos están enfocados en preparar la información necesaria para que los directorios de Lundin Mining y BHP tomen la decisión de inversión antes de que termine el año.
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Tras obtener la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto Vicuña ya mira hacia su próximo hito: conseguir la aprobación definitiva antes de que termine el año.
Durante el Capital Markets Day de Lundin Mining, instancia en la que participaron varios ejecutivos de la compañía, entre ellos Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., se abordaron los próximos pasos del megaproyecto minero desarrollado junto a BHP en Argentina y que demanda US$ 9.600 millones en una primera etapa, que puede crecer a US$ 18.000 millones en etapas posteriores.
La iniciativa fue ingresada en diciembre de 2025 bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp) y, según la compañía, se convirtió en el primer proyecto de cobre en Argentina en obtener esta clasificación.
El ejecutivo también se refirió a la relevancia del RIGI para el avance del proyecto. Según señaló, en conversaciones con el Presidente Javier Milei, la compañía transmitió que sin este régimen de incentivos el proyecto no iba a suceder.
En ese contexto, Hochstein sostuvo que los equipos están enfocados en preparar la información necesaria para que los directorios de Lundin Mining y BHP tomen una decisión antes de que termine el 2026.
El ejecutivo señaló que hay tres hitos claves para el proyecto. El primero es el acuerdo de estabilidad fiscal (Fiscal stability agreement), que quedó completado tras la aprobación de la adhesión al RIGI.
El segundo corresponde a los acuerdos provinciales (Provincial agreements), materia en la que, de acuerdo con el CEO, están avanzando de manera agresiva.
El tercero es el diseño e ingeniería de detalle (Detailed design & engineering), etapa en la que los equipos están enfocados en definir los aspectos clave.
Desde la compañía volvieron a afirmar que Vicuña tiene potencial para ubicarse entre las cinco principales minas de cobre, oro y plata del mundo una vez en producción.
La hoja de ruta presentada por Lundin Mining indica que, sujeto a la decisión de aprobación de la primera etapa del proyecto, 2027 marcaría el inicio de una nueva fase de desarrollo.
Entre los hitos previstos para el año próximo figuran el comienzo de las principales obras de construcción, la expansión del campamento a más de 4.300 camas, el avance de la ingeniería de la primera etapa por sobre el 85% y el inicio de la construcción de la línea eléctrica necesaria para la futura operación.
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