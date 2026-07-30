Distrito Vicuña obtiene luz verde para construir infraestructura eléctrica que abastecerá su megaproyecto de cobre en Argentina

El regulador argentino autorizó las obras de alta tensión que reforzarán el sistema eléctrico de San Juan y permitirán suministrar energía al proyecto minero.

Vicuña, el megaproyecto de cobre desarrollado por las mineras BHP y Lundin Mining, en la provincia argentina de San Juan, obtuvo la autorización regulatoria para avanzar con un conjunto de obras de infraestructura eléctrica de alta tensión que permitirán abastecer el proyecto.

La compañía informó que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) le otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP), autorización que habilita el desarrollo del denominado Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT), un proceso iniciado en 2023.

Las obras contemplan nueva infraestructura de transmisión que, además de suministrar energía al proyecto, incrementará la capacidad de transporte eléctrico hacia el norte de San Juan, eliminando restricciones existentes y generará “mejores condiciones para acompañar el crecimiento futuro de la demanda eléctrica provincial”, según sostuvo la compañía en un comunicado.

Según explicó Vicuña, la inversión será financiada íntegramente por la compañía, sin trasladar costos a los usuarios del sistema eléctrico. Una vez concluida la construcción, la infraestructura pasará a integrar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y será administrada por el concesionario de transporte de alta tensión.

José Morea, Country Director de Vicuña afirmó que “la obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”.

La autorización se suma a otros avances que Vicuña ha conseguido durante este año para impulsar el desarrollo del proyecto. En junio, la compañía señaló que esperaba completar los permisos necesarios y alcanzar una decisión final de inversión antes de que termine 2026, con el objetivo de iniciar las obras durante 2027. El proyecto contempla una inversión inicial de US$ 9.600 millones y podría alcanzar hasta US$ 18.000 millones en etapas posteriores.