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Distrito Vicuña obtiene luz verde para construir infraestructura eléctrica que abastecerá su megaproyecto de cobre en Argentina

El regulador argentino autorizó las obras de alta tensión que reforzarán el sistema eléctrico de San Juan y permitirán suministrar energía al proyecto minero.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 10:06 hrs.

<p>Distrito Vicuña obtiene luz verde para construir infraestructura eléctrica que abastecerá su megaproyecto de cobre en Argentina</p>

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