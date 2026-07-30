Brasil restringe la venta de pasajes de Fly Bondi tras cancelar el 79% de sus vuelos en julio
La autoridad aeronáutica brasileña adoptó la medida de forma preventiva, luego de detectar indicios de deterioro en la capacidad operativa de la aerolínea y riesgos para los pasajeros.
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La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC) restringió la venta de billetes de avión a la aerolínea argentina Flybondi desde el 29 de julio. Esto se dio luego de que la autoridad aeronáutica brasileña detectó que entre el 1 y el 27 de julio, la compañía canceló el 79% de sus vuelos registrados.
Además la inspección identificó problemas relacionados con el servicio al cliente. La decisión, según la ANAC, se tomó mediante una medida administrativa preventiva, luego de que se “detectara indicios de deterioro en la capacidad operativa de la compañía y riesgos para los pasajeros”, afirmaron en un comunicado.
En ese sentido la autoridad brasileña señaló que “ha suspendido la venta de boletos para destinos brasileños que aún no son atendidos eficazmente por la compañía: Florianópolis (SC) , Maceió (AL) y Salvador (BA) . Además, la compañía tiene prohibido expandir su red de vuelos registrados ante la ANAC. Esto significa que la aerolínea argentina no puede agregar nuevos destinos, frecuencias ni operaciones en Brasil”.
La medida también prevé la suspensión de la venta de billetes para la ruta Buenos Aires – Río de Janeiro (Galeão) a partir del 3 de agosto de 2026, si la empresa no demuestra, para esa fecha, que ha adoptado los ajustes operativos necesarios para garantizar la regularidad del servicio.
Desde la entidad detallaron que la decisión no afecta a los billetes ya emitidos. En caso de cancelación del vuelo, Flybondi sigue siendo responsable de asistir a los pasajeros y ofrecer opciones de reprogramación gratuita o reembolso total.
En ese sentido, agregaron que la restricción podrá revisarse o revocarse si la empresa demuestra haber adoptado medidas capaces de restablecer la normalidad de sus operaciones y eliminar los riesgos identificados. El análisis tendrá en cuenta la documentación e información que acrediten la capacidad operativa, la prestación adecuada del servicio a los pasajeros y el cumplimiento de las obligaciones normativas.
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