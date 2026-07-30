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Brasil restringe la venta de pasajes de Fly Bondi tras cancelar el 79% de sus vuelos en julio

La autoridad aeronáutica brasileña adoptó la medida de forma preventiva, luego de detectar indicios de deterioro en la capacidad operativa de la aerolínea y riesgos para los pasajeros.

Por: Almudena Larraín

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 11:03 hrs.

<p>Brasil restringe la venta de pasajes de Fly Bondi tras cancelar el 79% de sus vuelos en julio</p>

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