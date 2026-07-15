Uber está cerca de cerrar un acuerdo de US$ 14 mil millones para adquirir Delivery Hero

El grupo alemán de reparto de comida a domicilio escindirá sus operaciones en Turquía y algunas en Europa, transfiriéndolas a otro comprador.

Uber está a punto de adquirir Delivery Hero en una operación que valora la compañía en unos US$ 14 mil millones, una adquisición que consolidará aún más el mercado mundial de reparto de comida a domicilio.

Según varias personas familiarizadas con el asunto, se espera que el grupo alemán de reparto de comida a domicilio anuncie el acuerdo este jueves, y Uber pagará aproximadamente US$ 47 por acción.

Según las fuentes, la transacción dividirá Delivery Hero, ya que el grupo venderá su filial turca Yemeksepeti, junto con varios negocios europeos, a una firma de inversión estadounidense en un intento por reducir la superposición geográfica con Uber que podría provocar un escrutinio regulatorio por cuestiones de competencia.

Personas cercanas al acuerdo advirtieron que los términos y plazos no están finalizados y podrían cambiar. Se contactó a Uber y Delivery Hero para obtener comentarios.

Este acuerdo supondría la más reciente consolidación del mercado de reparto de comida a domicilio y otorgaría a Uber una mayor envergadura para competir con sus rivales. El año pasado, DoorDash adquirió la empresa británica Deliveroo por US$ 3.914 millones y Prosus compró Just Eat Takeaway por US$ 4.704 millones.

El acuerdo permitirá a Uber expandirse agresivamente en Medio Oriente mediante la adquisición de Talabat y la saudí HungerStation. También adquirirá Baemin, la filial coreana de Delivery Hero, tras haber explorado previamente una oferta por ella.

Avance en la adquisición de Delivery Hero

Uber lleva en conversaciones con Delivery Hero desde mayo, cuando el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, se dirigió por primera vez al consejo de administración de la empresa con una oferta de 33 euros por acción, valorando la compañía en aproximadamente US$ 11 mil millones, como informó inicialmente el Financial Times .

Esta decisión se produjo después de que Niklas Östberg, fundador y director ejecutivo de Delivery Hero, anunciara su salida en marzo de 2027 tras años de presión por parte de los accionistas. El inversionista activista Aspex Management llevaba tiempo exigiendo a la empresa que optimizara sus operaciones, acelerara la venta de activos y sustituyera a Östberg.

El grupo de transporte compartido con sede en San Francisco acumula una participación considerable en Delivery Hero. En abril, adquirió acciones por valor de US$ 309 millones de Prosus, que había estado reduciendo su participación para cumplir con los requisitos antimonopolio de la UE relacionados con la adquisición de Just Eat. Al mes siguiente, Uber adquirió acciones de Aspex, con sede en Hong Kong.

Antes del acuerdo de esta semana, Uber controlaba el 24,99% de los derechos de voto de Delivery Hero, fortaleciendo su posición para bloquear cualquier oferta rival, al tiempo que se mantenía justo por debajo del umbral legal para una revisión de inversión extranjera por parte del gobierno alemán, así como para los controles de fusiones.

Como preparación para el acuerdo, Uber suspendió el lanzamiento de los servicios de entrega en cinco nuevos mercados europeos que también contaban con operaciones de Delivery Hero, entre ellos Austria, Noruega y Grecia, meses después de su anuncio.

Uber y Delivery Hero coinciden en cuatro mercados de reparto de la UE: Polonia, Portugal, España y Suecia.

Una figura del sector afirmó que la pausa podría ayudar a suavizar cualquier revisión antimonopolio de la UE sobre una adquisición, que se espera que sea objeto de escrutinio debido a la gran superposición entre los mercados de ambas empresas.