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El primer movimiento de Ffrench-Davis en CCU: reestructura plana ejecutiva y Matías Bebin asume gerencia de la firma en Chile

Con el fin de buscar "mayor crecimiento y adaptarnos a las nuevas circunstancias y exigencias del mercado", el nuevo CEO de la embotelladora anunció cambios que también suman responsabilidad a VSPT Winer Group y la filial pisquera de la firma.

Por: Martín Baeza

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 12:31 hrs.

Martín Baeza
<p>El primer movimiento de Ffrench-Davis en CCU: reestructura plana ejecutiva y Matías Bebin asume gerencia de la firma en Chile</p>

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