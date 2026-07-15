El primer movimiento de Ffrench-Davis en CCU: reestructura plana ejecutiva y Matías Bebin asume gerencia de la firma en Chile

Con el fin de buscar "mayor crecimiento y adaptarnos a las nuevas circunstancias y exigencias del mercado", el nuevo CEO de la embotelladora anunció cambios que también suman responsabilidad a VSPT Winer Group y la filial pisquera de la firma.

Hace 15 días se concretó la salida de Patricio Jottar de la gerencia general de CCU, tras 28 años en el cargo. El histórico ejecutivo saltó al directorio y fue reemplazado por el, hasta ahora, gerente general de la embotelladora de la empresa (Eccusa), Eduardo Ffrench-Davis.

Este martes, el nuevo CEO materializó su primer movimiento de timón al interior de la compañía ligada a los grupos Luksic y Heineken.

En una comunicación interna enviada alrededor de las 11.30 de este miércoles -a la que accedió DF-, Ffrench-Davis anunció una reestructuración organizacional que tiene como su principal pilar la creación de la gerencia general de CCU Chile.

Esta quedará a cargo de Matías Bebin, hasta ahora gerente general de Cervezas y Comercial CCU. El ejecutivo reportará directo a Ffrench-Davis y dentro de su alcance tendrá la responsabilidad de los negocios de cervezas, analcohólicos y las áreas de servicio y operaciones.

Vale decir que no será el primer gerente de CCU Chile que existe. Anteriormente, este cargo existía, pero se disolvió cuando Francisco Diharasarri salió de la empresa en 2023. Ahí, sus responsabilidades se dividieron en dos gerencias que estaban a cargo de dos ejecutivos: Bebin y Ffrench-Davis.

Según explica el comunicado interno, la unidad de negocios CCU Chile considerará tres áreas de servicios (gerencias de Planificación, Finanzas y Relaciones Laborales) y dos de operaciones (Comercial CCU y Transportes CCU).

La misiva destaca que Comercial CCU será la responsable de la venta del canal tradicional (sector minorista compuesto por almacenes, botillerías y negocios de barrios, entre otros) para todas las categorías de la empresa. "Con lo anterior, buscamos generar más foco en las unidades de negocio, capturar más sinergia en las áreas de servicios y ganar más agilidad en las áreas operacionales", explicó Ffrench-Davis.

También se cerará una nueva unidad corporativa llamada gerencia de Transformación, que también reportará directamente al CEO. "Esta nueva posición liderará la evolución tecnológica y de procesos a través de: la Gerencia de Tecnologías de Información y tres áreas funcionales (Logística, Comercial e Industrial)", detalla la comunicación.

Piscos y vinos

En otro plano, la reestructuración también alcanzará a la Compañía Pisquera de Chile (CPCh) y la Viña San Pedro Tarapacá (hoy VSPT Wine Group).

La pisquera, detalló Ffrench-Davis, sumará la responsabilidad comercial de vinos en Chile, incorporando las áreas de Marketing, Ventas y Revenue Managemente.

En tanto, VSPT pondrá su foco en las exportaciones tanto de vinos como de licores, la innovación de productos y la producción vitivinícola de Chile y Argentina.

"Cabe mencionar que VSPT, a través de su gerencia general actual, continuará siendo responsable de velar por el resultado consolidado de la compañía", aclaró el ejecutivo.

Con todo, Vicente Mobarec se mantendrá como gerente general de la pisquera, mientras que Pedro Herane hará lo propio en VSPT, incorporando cada uno las nuevas responsabilidades a sus gerencias.

Asimismo, también habrá un enroque en otros puestos: Nicolás Novoa pasará de la gerencia corporativa de Desarrollo a la de Negocios Internacionales; quien estaba liderando esta última, Antonio Cruz, saltará a la de Desarrollo.

La estrategia

Como fundamento de todos estos cambios, Ffrench-Davis escribió que hoy enfrentan un contexto "especialmente desafiante", pero que la compañía ha demostrado "una tremenda capacidad de adaptación y desempeño".

Así, señaló que diseñaron una estrategia llamada "Vamos por Más", que se construye sobre cuatro pilares: aumentar foco en los negocios; potencias las sinergias operacionales; actuar con mayor agilidad; y acelerar la transformación.

"Estos pilares están orientados a generar mayor crecimiento y adaptarnos a las nuevas circunstancias y exigencias del mercado", dijo.

Y cerró: "La implementación de esta nueva estructura y de otros ajustes producto de estos cambios, se desarrollará de manera gradual entre los meses de agosto y octubre e irán siendo informados oportunamente. Llevar a cabo una transformación de esta envergadura requiere de la energía, el liderazgo y el compromiso de cada uno de nosotros. Durante este período de transición, nuestro principal foco debe estar en asegurar la continuidad operacional, abordando este desafío con la flexibilidad y colaboración que siempre nos ha caracterizado".