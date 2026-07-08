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Lindt duplica su apuesta por Chile: proyecta expandir su red de tiendas y fortalece su logística junto a DHL

La chocolatera suiza selló una alianza con DHL Supply Chain para administrar su operación logística en el país, en medio de un plan que contempla triplicar el tamaño de su negocio en los próximos tres años.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Miércoles 8 de julio de 2026 a las 17:00 hrs.

empresas Logística exportaciones chocolate Maria Gabriela Arteaga
<p>Lindt duplica su apuesta por Chile: proyecta expandir su red de tiendas y fortalece su logística junto a DHL</p>

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