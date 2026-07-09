Cinco años, 80 locales: El ambicioso plan de los sándwiches estadounidenses Jimmy John’s para conquistar Chile

Aterrizaron en el país de la mano del grupo gastronómico Fagase, el mismo que trajo Dunkin’ Donuts a Chile en 1997. Este jueves abrieron su primer local y para fin de año proyectan la apertura de cuatro más.

Un nuevo actor en el mundo tradicional de la comida rápida aterrizó en Chile esta semana: Jimmy John’s, la emblemática marca de sándwiches originaria de Illinois, Estados Unidos, debutó este jueves con su primer local en la capital santiaguina y, desde ya, tiene preparadas otras cuatro aperturas de cara a fin de año.

El desembarco de la reconocida marca del país del norte –especialmente por sus sándwiches más vendidos allá, como el “Turkey Tom” y el “Italian Club”– se realizó de la mano del grupo gastronómico chileno liderado por Isabel Serrano y Víctor Garib, Fagase; el mismo que hace 30 años franquició y trajo la marca Dunkin’ Donuts, a Chile.

Al igual que esta última, cabe mencionar, Jimmy John’s pertenece al grupo estadounidense Inspire Brands, que, desde Atlanta, maneja un portafolio de diversas firmas de comida rápida locales como Baskin Robbins, Arby’s, Buffalo Wild Wings y Sonic.

Chile, en concreto, este jueves se convirtió en el tercer país en Latinoamérica (después de El Salvador y México) en contar con la presencia de Jimmy John’s. Ahora, adelantó Garib a DF, lo que sigue es ejecutar un “bastante agresivo” plan de expansión en territorio chileno.

US$ 62 MILLONES ES LO QUE INVERTIRÁ GRUPO FAGASE DE CARA AL 2031

80 locales para el 2031

La idea de instalar el negocio aquí comenzó a explorarse hace dos años, contó Garib, gerente general de Fagase; cuando los mismos ejecutivos de Inspire Brands le presentaron la idea a la dupla chilena.

“Ellos creen y ven muy viable el éxito (de Jimmy John’s) a través de la operación que hemos tenido con Dunkin’ (que hoy tiene 165 locales y vende cerca de cuatro millones de donas al mes, precisó), y lo que nosotros queremos hacer es replicar todo ese éxito, desde el punto de vista logístico, soporte, operación, marketing y estratégico”.

Para fines de agosto, el grupo proyecta tener abiertas cuatro sucursales en Santiago: una fuera del mall Apumanque, otra en Parque Arauco; en CV Galería, Alonso de Córdova; y otra en Orrego Luco, Providencia. Para fines de año, en tanto, tienen planeado que se sume un quinto local, pero que hoy por hoy mantienen bajo suspenso pues “está a punto de cerrarse”.

En el largo plazo, en lo que Garib define como una “primera etapa”, la hoja de ruta de Jimmy John’s en Chile se ve algo así: con una inversión que bordea los US $ 26 millones, el grupo tiene contemplado abrir 80 locales en todo el país, generando cerca de 1.300 puestos de trabajo.

¿Su público objetivo? La denominada generación “Z”, que –según Garib– “es la que está moviendo el mercado, la forma de comprar”.

Esta generación, no obstante, es la que precisamente se dice que cada vez consume menos fastfood, a lo que el ejecutivo afirmó que es un punto que el negocio tiene contemplado, y que por eso todos los sándwiches pueden ser a base de lechuga.

Las expectativas en la operación son altas desde el norte del continente. Allá, afirmó, el grupo multinacional “ve con muy buenos ojos el país”.

“Les gusta mucho Chile porque es una economía, un país, un consumidor muy pero muy serio; y ellos lo que planifican, coordinan y trabajan con uno; tienen la certeza que se va a poder llegar a ejecutar”, destacó Garib.