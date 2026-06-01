Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

Menos consumo de alcohol y desafiante contexto en Argentina: los temas que marcarán la agenda del nuevo CEO de CCU

A casi un mes de que Eduardo Ffrench-Davis aterrice en la firma ligada al Grupo Luksic en reemplazo de Patricio Jottar, analistas abordan algunos de los desafíos que atraviesa la firma.

Por:

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

Argentina bebidas alcohol consumo CCU luksic
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

La disputa por las rentas altas: los requisitos y beneficios de la banca para captar a los clientes ABC1
2
Economía y Política

Imacec: la actividad económica sorprende en abril con su mayor caída en tres años por la contracción de la minería
3
Regiones

Túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes: proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente comienza a ganar fuerza
4
Economía y Política

Indemnización a todo evento, sala cuna y jornada laboral: los frentes que abre la Sofofa para revivir el empleo
5
Empresas

El retail se vuelca sobre Chicureo ante el auge inmobiliario que vive el sector y su alto nivel de gasto
6
Empresas

Cómo se gestó el retorno de Hernán Büchi a la vicepresidencia de SQM
7
Economía y Política

Cuenta Pública de Kast se extendió por casi dos horas y media: mandatario puso énfasis en seguridad y preocupación por economía y desempleo
8
DF MAS

De Codelco al campo: los nuevos planes de Máximo Pacheco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete