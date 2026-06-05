Parque Arauco concluye aumento de capital con subasta en bolsa y completa 100% de suscripción por cerca de US$ 300 millones
Lo recaudado se utilizará para financiar el plan de inversiones por más de US$ 1 mil millones de la compañía.
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A las 11:30 horas de este viernes se realizó la subasta en la Bolsa de Santiago del remanente de opciones preferentes para el aumento de capital de Parque Arauco, cerrando el proceso de inyección de recursos de la compañía.
La empresa de centros comerciales informó que remató el 100% de las acciones no suscritas durante el periodo de preferencia para los actuales propietarios, a un valor promedio de $ 3.690,1 por papel, un precio más alto que el de la operación original, de $ 3.600.
De esta manera, recaudó un total de $ 273.879 millones, unos US$ 300 millones.
A través de un comunicado, el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez, agradeció el alto respaldo de los inversionistas y el mercado, tras suscribirse el 100% de las acciones. "Estamos muy contentos con el cierre exitoso de este proceso, ya que refleja la confianza del mercado en nuestra estrategia de crecimiento", afirmó.
El miércoles, Parque Arauco ya había logrado recaudar $ 241 mil millones en la primera etapa del aumento de capital, con un 88,3% de las acciones ofrecidas durante el período de opción preferente suscritas. Entre quienes participaron en el proceso destacan accionistas como la familia Said y el empresario Jack Mosa.
Financiar inversiones
El aumento de capital es parte de la estrategia de crecimiento regional de Parque Arauco, que busca financiar un plan de inversiones por US$ 1.033 millones, enfocado en expansiones de activos existentes, nuevos centros comerciales y proyectos multifamily en Chile, Perú y Colombia.
Durante la junta extraordinaria de accionistas del 24 de febrero, la compañía anunció nuevos proyectos por US$ 277 millones. A eso se sumó el acuerdo informado el 20 de mayo para la intención de adquirir Mall Paseo Quilín por US$ 119 millones.
“Este aumento de capital nos permite afianzar nuestra estrategia de crecimiento. Continuaremos expandiendo nuestros principales centros comerciales de Chile, Perú y Colombia, y seguiremos fortaleciendo nuestro portafolio mediante la incorporación de activos de alta productividad y potencial de crecimiento”, señaló Pérez Marchant.
Uno de los puntos que la compañía también ha buscado instalar ante el mercado es el aumento en la liquidez de su acción. Según Pérez, el papel alcanzó un monto transado diario de más de US$ 6 millones durante los primeros cinco meses del año, más que duplicándose respecto del mismo período del año anterior.
Con esto, Parque Arauco cerró en una de las operaciones accionarias más relevantes del mercado local reciente.
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