Parque Arauco logra recaudar $ 241 mil millones en primera etapa de aumento de capital

La compañía suscribió el 88,3% de las acciones durante el período de opción preferente. Por lo que ahora el remanente será rematado en bolsa.

Parque Arauco cerró la primera etapa de su aumento de capital, una operación que había salido a promocionar al mercado con un roadshow para financiar proyectos hacia 2030 a un precio de suscripción de $ 3.600 por acción.

La compañía informó a través de un comunicado que, durante el período de opción preferente, se suscribió y pagó el 88,3% de las 75.855.566 acciones disponibles, recaudando $ 241 mil millones, equivalentes a US$ 272 millones.

El objetivo original de la compañía era recaudar cerca de $ 273 mil millones, por lo que ahora la atención quedará puesta en el remate del remanente no suscrito.

Según informó Parque Arauco, las acciones que no fueron suscritas durante la primera etapa serán rematadas en bolsa en una fecha que será comunicada próximamente y permitirá que inversionistas que no pudieron participar en el período de opción preferente puedan entrar a la propiedad de la compañía.

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El aumento de capital es parte de la estrategia de crecimiento regional de Parque Arauco, que busca financiar un plan de inversiones por US$ 1.033 millones, enfocado en expansiones de activos existentes, nuevos centros comerciales y proyectos multifamily en Chile, Perú y Colombia.

Durante la junta extraordinaria de accionistas del 24 de febrero, la compañía anunció nuevos proyectos por US$ 277 millones. A eso se sumó el acuerdo informado el 20 de mayo para la intención de adquirir Mall Paseo Quilín por US$ 119 millones.

“Este aumento de capital nos permite afianzar nuestra estrategia de crecimiento. Continuaremos expandiendo nuestros principales centros comerciales de Chile, Perú y Colombia, y seguiremos fortaleciendo nuestro portafolio mediante la incorporación de activos de alta productividad y potencial de crecimiento”, señaló el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

Uno de los puntos que la compañía también ha buscado instalar ante el mercado es el aumento en la liquidez de su acción. Según Pérez, el papel alcanzó un monto transado diario de más de US$ 6 millones durante los primeros cinco meses del año, más que duplicándose respecto del mismo período del año anterior.

“El aumento de liquidez se verá potenciado por el remate de las acciones no suscritas durante el período de opción preferente, que ocurrirá en los próximos días y permitirá que los inversionistas que no pudieron participar del POP puedan invertir en la compañía”, agregó el ejecutivo.

Con esto, Parque Arauco avanzó en una de las operaciones accionarias más relevantes del mercado local reciente.