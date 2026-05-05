Con roadshow y $ 3.600 por acción para recaudar $ 273 mil millones: Parque Arauco sale a conquistar al mercado por aumento de capital

La operación busca apuntalar el plan de expansión de la compañía y fortalecer su posición en Chile, Perú y Colombia.

Lo que Parque Arauco venía anticipando desde fines de febrero, con nuevas inversiones en comunas como Colina, San Joaquín y Quilicura, comenzó a tomar forma esta semana con el inicio de su “roadshow” para un aumento de capital de $ 273 mil millones, es decir, unos US$ 300 millones.

La operadora de centros comerciales controlada mayoritariamente por las familias Said y Sáenz, inició una ronda de reuniones con inversionistas en el Hotel Ritz para promover la colocación 75,9 millones de nuevas acciones a $ 3.600 por papel, en una operación que busca apuntalar el plan de expansión de la compañía y fortalecer su posición en Chile, Perú y Colombia.

Según analistas del mercado, la operación ha generado interés y no debería enfrentar mayores dificultades para concretarse, en un contexto donde los inversionistas siguen buscando activos con exposición a ingresos indexados que ofrecen los locales de Parque Arauco, crecimiento regional y cierta protección frente a un escenario de inflación más persistente y menor dinamismo económico.

Atractivo

Parte del atractivo de la operación está en que la acción de Parque Arauco ha estado transando en torno a los $ 4.000, por sobre el precio de suscripción propuesto. Esa diferencia podría ser leída por algunos inversionistas como una oportunidad de entrada, al permitirles acceder al papel con un descuento respecto de su cotización reciente en bolsa.

De acuerdo con lo presentado a los inversionistas, los recursos provenientes del aumento de capital se destinarán a financiar parte del plan de inversiones que la compañía proyecta ejecutar hacia 2030, el cual considera desembolsos por cerca de US$1.000 millones, según se dio cuenta en la presentación.

El aumento de capital será ofrecido a los accionistas de la sociedad durante el período de opción preferente, que comenzó el 4 de mayo y se extenderá hasta el 2 de junio.

La estrategia

La compañía llegó a este proceso con cifras operacionales al alza en el primer trimestre, donde registró frente al mismo período del año anterior un crecimiento de 20% en ingresos y un Ebitda que aumentó 20,5%, hasta US$ 79,7 millones.

“Una presencia fuerte en la región andina”, así se mostró en el roadshow la posición que Parque Arauco ha adquirido en superficies arrendables de centros comerciales, strip centers, outlets y edificios multifamily. Estos activos suman en total 59 bienes raíces asentados en Chile, Perú y Colombia.

El roadshow se extenderá entre el 4 y el 7 de mayo, con reuniones con bancos e inversionistas, además de una presentación ampliada prevista para el jueves.

El aumento de capital no solo busca financiar el pipeline ya anunciado, sino que también, tener flexibilidad para ampliar la cartera de proyectos por sobre el monto actualmente comprometido.

La estrategia de crecimiento se ordena en torno a tres prioridades: expansión y reconversión de activos existentes; desarrollo y M&A de nuevos centros comerciales; y desarrollo y M&A de proyectos multifamily en ciudades clave como Santiago, Lima, Bogotá y Medellín.

La firma ya había detallado parte de esa expansión tras la entrega de resultados del primer trimestre. "En Chile, anunciamos la reciente adquisición de Arauco Chicureo (US$ 106 millones) y un edificio de multifamily en la comuna de San Joaquín (US$ 26 millones); asimismo, comenzamos con la ampliación de Arauco Premium Outlet Coquimbo (US$ 17 millones) y Arauco Quilicura (US$ 13 millones)", detalló en esa oportunidad el gerente de finanzas de la firma, Francisco Moyano.

Moyano agregó que "en Perú, la estrategia de uso mixto se fortalece con el desarrollo del proyecto multifamily en el centro comercial MegaPlaza Independencia (US$ 34 millones), en Lima; y, por su parte, en Colombia, la expansión del centro comercial Parque La Colina (US$ 81 millones), que está en pleno desarrollo”.

Ese punto volvió a ser destacado ante los inversionistas este lunes. Según la presentación, el plan de inversión de Parque Arauco contempla la incorporación de cerca de 350 mil metros cuadrados entre 2024 y 2030, mediante un capex aproximado de US$ 1.000 millones, de los cuales cerca de US$ 415 millones aún estarían pendientes de desembolso.