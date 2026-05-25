En la antesala al Mundial, hay cambios en los mercados deportivos: suben los clubes, pero las marcas viven su peor mes desde 2022
El deterioro bursátil de Nike, Adidas y Puma arrastró al Greyhound Trading Football Finance Index durante abril, aunque clubes europeos, apuestas deportivas y plataformas de streaming mostraron resiliencia por el impulso de la Champions League.
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A 17 días para el primer pitazo inicial del Mundial 2026, la cita planetaria ha causado alta expectación en el mundo bursátil en medio de un contexto de guerra comercial que se siente en la economía global del deporte.
El Greyhound Trading Football Finance Index -una canasta de 26 instrumentos distribuidos en seis sectores: clubes cotizados, indumentaria, medios y streaming, apuestas deportivas, turismo y hostelería, e infraestructura- cerró abril con una caída de 2,36% hasta los 976,4 puntos (de una base de 1.000 fijada en enero de este año) arrastrado por el desplome bursátil de Nike (-13,35%), Adidas (-7,99%) y Puma (-7,61%).
El movimiento es el significado de “un mercado dual”: mientras los clubes de fútbol que cotizan protagonizaron el mejor desempeño del período, impulsados por la recuperación de Manchester United (+9,26%) y la fase final de la UEFA Champions League, el sector de indumentaria deportiva sufrió el mayor retroceso mensual, afectadas por las presiones arancelarias aplicadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“El mercado comenzó a castigar el deterioro esperado en márgenes y costos operacionales del sector”, plantea el reporte.
Esa caída contrastó con el desempeño de los clubes europeos cotizados, que se transformaron en el segmento de mejor rendimiento del índice durante abril. Manchester United avanzó 9,26%, con su acción llegando a máximos en 52 semanas, impulsado por mejores resultados deportivos y expectativas de ingresos asociados a las fases finales de las competiciones europeas.
Borussia Dortmund (+2,52%) y AS Roma (+3,39%) también cerraron el mes en terreno positivo, reflejando cómo la recta decisiva de la UEFA Champions League y la Europa League continúa actuando como catalizador financiero para los equipos con presencia bursátil.
Las otras aristas
El reporte también señala que el negocio asociado al espectáculo deportivo -derechos de transmisión, apuestas y eventos- mantiene resiliencia gracias al alto tráfico de audiencia global.
En esa línea, el sector de apuestas deportivas anotó avances de 2,53% durante el mes. Betsson AB subió 6,1% impulsado por la expansión en Latinoamérica y el aumento en el volumen de apuestas asociado a la Champions League, mientras Flutter Entertainment también cerró el cuarto mes del año con ganancias.
En medios deportivos, Disney/ESPN fue una de las pocas excepciones positivas, favorecida por el crecimiento de Star+ en América Latina y la renovación de derechos de transmisión en mercados hispanohablantes.
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