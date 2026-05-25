Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

En la antesala al Mundial, hay cambios en los mercados deportivos: suben los clubes, pero las marcas viven su peor mes desde 2022

El deterioro bursátil de Nike, Adidas y Puma arrastró al Greyhound Trading Football Finance Index durante abril, aunque clubes europeos, apuestas deportivas y plataformas de streaming mostraron resiliencia por el impulso de la Champions League.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Lunes 25 de mayo de 2026 a las 17:30 hrs.

Fútbol Mundial 2026 mercados internacionales Bolsas internacionales Álvaro Santander Benitez
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Anatomía de una crisis: quiénes son los dueños de Landes y cómo manejaron el caso de su gerente detenido en Brasil
2
Regiones

La venganza del visón: usado antes en la elaboración de abrigos hoy es una plaga que amenaza a productores agrícolas y al turismo de Chiloé
3
Empresas

Ministro De Grange sostiene que rebaja en las tarifas del TAG es "una prioridad" porque "existe una oportunidad de mejora muy significativa"
4
Mercados

Nuevo socio principal de PwC Chile aplica cirugía en alto mando de la "Big Four"
5
Regiones

A lo Nelson Pizarro: dirigente de trabajadores de Chuquicamata dice que “no van a devolver ni un puto peso” tras bonos por datos errados de producción
6
Economía y Política

Heredero del FUT: utilidades pendientes de tributación final superan el tamaño del PIB chileno
7
Empresas

TDLC multa a abogados por citar una norma que no existe
8
Empresas

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero: “Argentina y Perú se están convirtiendo en competidores reales. Nuestros vecinos, no la República Democrática del Congo”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete