Parque Arauco saca cuentas alegres en el primer trimestre y utilidad total crece 55%

La compañía aprobó un aumento de capital por aproximadamente US$ 330 millones, destinado a financiar su robusto plan de inversiones de US$ 1.033 millones a 2033.

La cadena de centros comerciales Parque Arauco informó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, consolidando una positiva tendencia de crecimiento en sus principales indicadores.

Así, a marzo de este año, los ingresos de la compañía aumentaron 20,2% totalizando US$ 112,3 millones, comparado con el mismo periodo del año anterior. En esa línea, el Ebitda de la compañía creció un 20,5% hasta los US$ 79,7 millones, reflejando la solidez operativa en sus tres mercados de operación: Chile aumentó en 20,9%, mientras que en Perú lo hizo en 20,4% y en Colombia otro 19,6%.

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Todo ello implicó "un relevante crecimiento del 67,7% en la utilidad atribuible a la participación controladora", equivalente a unos US$ 35 millones, según se señala en el análisis razonado. La ganancia total subió 55,1% respecto de igual lapso de 2025 superó los US$ 46 millones.

"Los resultados de este primer trimestre reafirman la solidez de nuestra estrategia y nuestra capacidad para capturar valor a través de una operación eficiente y la consolidación de activos estratégicos. El crecimiento fue impulsado por el buen desempeño de nuestros centros comerciales, una alta ocupación que alcanza 95,4% y la exitosa integración de nuestros nuevos activos en Chile y Perú -Parque Arauco Oriente, Minka y Parque La Molina”, explicó el gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, Francisco Moyano.

El inicio del año estuvo marcado por hitos relevantes como la aprobación de un aumento de capital por aproximadamente US$ 330 millones, con lo cual se alcanza un plan de inversiones por US$ 1.033 millones hasta 2033, que tiene como objetivo potenciar el futuro crecimiento de la compañía y consolidar su liderazgo en el sector inmobiliario de la región.

La compañía explicó que continuará invirtiendo en la expansión de sus principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales y el fortalecimiento de su presencia en el mercado de multifamily en Chile, Perú y Colombia.

Moyano, detalló que "del plan total de inversiones, US$ 277 millones corresponden a seis nuevos proyectos que refuerzan nuestra presencia regional".

En Chile, la firma anunció la reciente adquisición de Arauco Chicureo (US$ 106 millones) y un edificio de multifamily en la comuna de San Joaquín (US$ 26 millones), asimismo se comenzó con la ampliación de Arauco Premium Outlet Coquimbo (US$ 17 millones) y Arauco Quilicura (US$ 13 millones).

En Perú, "la estrategia de uso mixto se fortalece con el desarrollo del proyecto multifamily en el centro comercial MegaPlaza Independencia (US$ 34 millones) en Lima y por su parte, en Colombia la expansión del centro comercial Parque La Colina (US$ 81 millones), que está en pleno desarrollo”, dijo el ejecutivo.