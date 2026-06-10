Encuesta CEP: Kast inicia gobierno con desaprobación de 52% y la deuda pública cala en la preocupación de los chilenos
De acuerdo con la última edición del sondeo un 52% de los chilenos desaprueba la forma en que el Presidente está conduciendo su gobierno.
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A casi 90 días de haber iniciado su administración, el Presidente de la República, José Antonio Kast, ya tiene la primera foto acerca de su aprobación en la encuesta del Centro de Políticas Públicas (CEP) .
En la edición de abril-mayo 2026, que incluyó a 1.469 personas en 122 comunas del país, un 52% de los consutados desaprobó la forma en que se está conduciendo su gobierno. En contraste, un 34% lo respaldó y un 9% se mostró neutro.
En paralelo, un 35% tiene una apreciación positiva de Kast, mientras que 38% negativa.
Consultados acerca de la disposición del mandatario a escuchar y llegar a acuerdos con la oposición, un 51% de los encuestados indicó que no la tiene, mientras que un 44% aseguró que sí.
Frente a la confianza de que cumpla sus promesas de campaña, el 39% señaló tener poca, 28% nada, 21% bastante y 10% mucha.
Temas contingentes
El sondeo también evidenció una preocupación respecto al actual nivel de la deuda pública del Estado de Chile: un 54% consideró que es muy o bastante grave, 26% levemente o nada grave y 18% se declaró como no informado de la situación.
No obstante, el 41% indicó estar en desacuerdo con la reducción del gasto público para mejorar la situación de las finanzas públicas. A su vez, 34% se mostró de acuerdo y 21% ni en desacuerdo ni acuerdo.
Aunque la mayoría (83%) señaló a la reducción del gasto en la administración del Estado como prioridad para mejorar la situación de las finanzas públicas en Chile, en conjunto a aumentar los impuestos (32%).
País estancado
La encuesta también reveló que aumentó la percepción de que la actividad chilena no arranca.
El porcentaje de chilenos que considera que la situación económica es ni buena ni mala subió de un 36% a 43% respecto al sondeo de septiembre-octubre 2025. A la par, se mantuvo sin diferencias y 45% considera que es mala, mientras que aquellos que consideran que es buena bajó de un 16% a 11%.
También hubo cambios acerca de las perspectivas a futuro acerca del panorama económico del país. Un 31% considera que empeorará en los próximos 12 meses, lo que significa un salto desde el 15% registrado en el sondeo anterior. Al frente, bajó desde 51% a 33% quienes consideran que no cambiará y se mantuvo sin cambios relevantes en un 32% los que creen que mejorará.
Consultados acerca de su propia situación económica personal, subió de un 49% a 54% quienes la califican como ni buena ni mala y bajó desde un 33% a 25% los que consideran que es buena o muy buena. Por su parte, 21% considera que es mala o muy mala.
Con mirada a largo plazo, aumentó desde un 5% a 12% los chilenos que creen que su situación económica personal empeorará en un año, 38% considera que mejorará y 48% cree que no cambiará.
En su conjunto no hubo cambios estadísticamente significativos respecto a la evaluación actual de Chile: un 54% cree que está estancado, 26% en decadencia y 18% progresando.
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