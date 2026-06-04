SMU adquiere el edificio corporativo de Provida y trasladará sus oficinas a Pedro de Valdivia 100 en Providencia

La supermercadista ligada a Álvaro Saieh prevé que el traslado se concrete el primer semestre de 2027.

AFP Provida -controlada por la norteamericana MetLife- encontró comprador para su edificio de oficinas ubicado en Pedro de Valdivia número 100, en la intersección con Nueva Providencia.

Se trata de la supermercadista SMU -matriz de Alvi, Unimarc y Super10-, vinculada al empresario Álvaro Saieh, que tomó la decisión de concentrar en este edificio la gestión de su casa matriz, por lo que dejará sus oficinas hoy ubicadas en Cerro El Plomo.

"Hemos tomado esta decisión estratégica considerando que este inmueble era una oportunidad y teniendo en cuenta varios objetivos", señaló el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, en una declaración enviada tras la consulta de este medio.

El ejecutivo aludió a una red más amplia de transporte público y múltiples vías de acceso para trabajadores y proveedores; eficiencias en los costos de administración, "fijando un gasto de oficina de largo plazo muy conveniente"; y "contribuir a fortalecer y revitalizar un sector tradicional de la comuna de Providencia".

Como había publicado DF, la gestora de fondos de pensiones había mandatado el proceso de venta a la firma de servicios inmobiliarios CBRE en febrero de este año. En tanto, SMU contó con la asesoría de la firma inmobiliaria Newmark -liderada por Christian Goldberger- y por el estudio de abogados Cariola Díez Pérez-Cotapos.

SMU prevé que el traslado desde sus actuales oficinas se concrete durante el primer semestre de 2027.

Respecto al financiamiento, la supermercadista detalló que "tras la suscripción del contrato de promesa, se gestionará el financiamiento de la transacción a través de un crédito hipotecario de largo plazo, que generará un ahorro significativo de recursos para la compañía, que actualmente arrienda diversas oficinas para su administración, a un costo mayor que el dividendo de la futura operación hipotecaria. SMU ya ha recibido y está evaluando ofertas para el financiamiento de la compra".

En el detalle, el inmueble cuenta con 18 pisos de oficinas y, hasta hoy, cuenta con una sucursal bancaria en el primer nivel. Fue construido en 1992, siguiendo el diseño del arquitecto Max Núñez Danús y suma una superficie construida total de 17.013 metros cuadrados (m2), con 14.512 m2 de superficie útil.