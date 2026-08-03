Grupo Patio invertirá US$ 60 millones en un outlet en la zona norte de Antofagasta

El proyecto se emplazará en el sector Laguna y contempla cerca de 140 locales. Las obras partirán este año y se inaugurará en 2028.

Grupo Patio edificará un nuevo outlet en Antofagasta, proyecto que se emplazará en el sector Laguna, al norte de la ciudad, y cuyas obras están previstas para comenzar a fines de este año. La iniciativa considera una inversión total de US$ 60 millones, monto que incluye la compra completa del terreno y el desarrollo del centro comercial. La compañía ya era propietaria del 35% del paño y ahora adquirió el porcentaje restante para alcanzar el 100% de la propiedad.

El proyecto se levantará sobre un terreno de 57.540 metros cuadrados y contará con 24.000 metros cuadrados de superficie arrendable (GLA), distribuidos en dos etapas. En total, contempla alrededor de 140 locales comerciales, además de servicios y una propuesta gastronómica.

Según sostuvo la compañía en un comunicado, el inicio de las obras está proyectado para fines de este año, con una inauguración estimada para mediados de 2028.

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"Este nuevo outlet de Patio no solo representará una inversión relevante en un territorio estratégico, sino que también contribuye a nuestra consolidación como líderes en un formato con un gran potencial de crecimiento. Además, sumado a Patio Outlet La Calera, que esperamos inaugurar el último trimestre del año, este proyecto en Antofagasta da cuenta de un plan de crecimiento activo, con foco en el core de nuestro negocio, donde tenemos el mayor expertise y mayores ventajas competitivas", señaló Thomas Grob, gerente Inmobiliario de Grupo Patio.

Grupo Patio estima que durante la construcción del nuevo recinto se generarán cerca de 400 empleos. Una vez en operación, cada local tendría en promedio entre cinco y seis trabajadores.

Este proyecto se suma al desarrollo de Patio Outlet La Calera, cuya inauguración está prevista para el último trimestre de este año.