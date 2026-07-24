Cencosud inaugura los primeros locales de su cadena Santa Isabel en Ancud y Calbuco, ampliando su presencia en el sur del país
Los nuevos locales incorporan más de 1.000 m2 de sala de ventas cada uno e incluyen productos de emprendedores y proveedores locales. La operación proyecta generar más de 400 empleos directos.
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Cencosud marcó un nuevo hito en el crecimiento de la compañía en el sur de Chile, con la inauguración de sus primeras tiendas Santa Isabel en Calbuco y en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé.
Las ceremonias contaron con la participación de autoridades regionales y locales, representantes de la comunidad, vecinos, colaboradores y ejecutivos de la compañía.
Los nuevos locales incorporan más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas cada una y ofrecen una completa propuesta de abastecimiento, con secciones especializadas de frutas y verduras, pastelería y carnicería, además de productos importados y marcas propias como Cuisine & Co y Máxima.
Asimismo, incluyen productos de emprendedores y proveedores locales, contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional y ampliando la visibilidad de la oferta del territorio.
La llegada de Cencosud a la zona considera mantener servicios y tradiciones valorados por la comunidad, resguardando el sello de cercanía que históricamente distinguió a Supermercado O'Higgins, la cadena que anteriormente operaba estos espacios en la zona.
La operación proyecta generar más de 400 empleos directos entre Ancud, Castro y Calbuco, contribuyendo al desarrollo económico de la región y creando nuevas oportunidades laborales para sus habitantes.
“Estamos muy orgullosos de seguir creciendo en la Región de Los Lagos con una propuesta que combina un amplio surtido, precios convenientes y los altos estándares de servicio que distinguen a Santa Isabel”, destacó el gerente general de la división Supermercados de Cencosud Chile, Cristian Siegmund.
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