Cencosud inaugura los primeros locales de su cadena Santa Isabel en Ancud y Calbuco, ampliando su presencia en el sur del país

Los nuevos locales incorporan más de 1.000 m2 de sala de ventas cada uno e incluyen productos de emprendedores y proveedores locales. La operación proyecta generar más de 400 empleos directos.

Cencosud marcó un nuevo hito en el crecimiento de la compañía en el sur de Chile, con la inauguración de sus primeras tiendas Santa Isabel en Calbuco y en Ancud, en la Isla Grande de Chiloé.

Las ceremonias contaron con la participación de autoridades regionales y locales, representantes de la comunidad, vecinos, colaboradores y ejecutivos de la compañía.

Los nuevos locales incorporan más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas cada una y ofrecen una completa propuesta de abastecimiento, con secciones especializadas de frutas y verduras, pastelería y carnicería, además de productos importados y marcas propias como Cuisine & Co y Máxima.

Asimismo, incluyen productos de emprendedores y proveedores locales, contribuyendo al fortalecimiento de la economía regional y ampliando la visibilidad de la oferta del territorio.

La llegada de Cencosud a la zona considera mantener servicios y tradiciones valorados por la comunidad, resguardando el sello de cercanía que históricamente distinguió a Supermercado O'Higgins, la cadena que anteriormente operaba estos espacios en la zona.

La operación proyecta generar más de 400 empleos directos entre Ancud, Castro y Calbuco, contribuyendo al desarrollo económico de la región y creando nuevas oportunidades laborales para sus habitantes.

“Estamos muy orgullosos de seguir creciendo en la Región de Los Lagos con una propuesta que combina un amplio surtido, precios convenientes y los altos estándares de servicio que distinguen a Santa Isabel”, destacó el gerente general de la división Supermercados de Cencosud Chile, Cristian Siegmund.