AFP Provida pone a la venta su edificio de oficinas ubicado en Pedro de Valdivia

La administradora mandató el proceso a CBRE y estaría abierta a negociar un arriendo de los espacios que ocupa con el futuro dueño.

AFP Provida puso en venta su edificio de oficinas ubicado en la comuna de Providencia, específicamente en la calle Pedro de Valdivia, número 100, esto es, en la intersección con Nueva Providencia.

En detalle, el inmueble -cuyo proceso de venta fue mandatado a la firma de servicios inmobiliarios CBRE- cuenta con 18 pisos de oficinas, incorporando una sucursal bancaria en el primer nivel. Fue construido en 1992, siguiendo el diseño del arquitecto Max Núñez Danús y suma una superficie construida total de 17.013 metros cuadrados (m2), con 14.512 m2 de superficie útil.

Si bien se desconoce el monto por el cual se está negociando la transacción, conocedores señalan que, dado que el edificio sigue estando parcialmente ocupado por AFP Provida, el futuro dueño tendrá la oportunidad de negociar un sale and leaseback (es decir, comprarlo y arrendar a la misma administradora de fondos de pensiones los espacios que esta ya estaba ocupando) parcial.

El director de Capital Markets de CBRE, Fernando Errázuriz, sostuvo que “esta venta se inserta en un momento en que los mercados de capitales inmobiliarios en Chile aceleran sus señales de reactivación, con inversionistas volviendo a evaluar activos de oficinas clase B bien ubicados y en submercados con fundamentos sólidos”.

Y agregó: “Pedro de Valdivia 100 es un ejemplo de ese tipo de oportunidades, con una privilegiada ubicación que estará conectada con las líneas 1, 4, 6, 7 y 8, lo que permitirá acceder desde todas las zonas de Santiago con tiempos de traslado reducidos”.