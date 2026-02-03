AFP Provida pone a la venta su edificio de oficinas ubicado en Pedro de Valdivia
La administradora mandató el proceso a CBRE y estaría abierta a negociar un arriendo de los espacios que ocupa con el futuro dueño.
Noticias destacadas
AFP Provida puso en venta su edificio de oficinas ubicado en la comuna de Providencia, específicamente en la calle Pedro de Valdivia, número 100, esto es, en la intersección con Nueva Providencia.
En detalle, el inmueble -cuyo proceso de venta fue mandatado a la firma de servicios inmobiliarios CBRE- cuenta con 18 pisos de oficinas, incorporando una sucursal bancaria en el primer nivel. Fue construido en 1992, siguiendo el diseño del arquitecto Max Núñez Danús y suma una superficie construida total de 17.013 metros cuadrados (m2), con 14.512 m2 de superficie útil.
Si bien se desconoce el monto por el cual se está negociando la transacción, conocedores señalan que, dado que el edificio sigue estando parcialmente ocupado por AFP Provida, el futuro dueño tendrá la oportunidad de negociar un sale and leaseback (es decir, comprarlo y arrendar a la misma administradora de fondos de pensiones los espacios que esta ya estaba ocupando) parcial.
El director de Capital Markets de CBRE, Fernando Errázuriz, sostuvo que “esta venta se inserta en un momento en que los mercados de capitales inmobiliarios en Chile aceleran sus señales de reactivación, con inversionistas volviendo a evaluar activos de oficinas clase B bien ubicados y en submercados con fundamentos sólidos”.
Y agregó: “Pedro de Valdivia 100 es un ejemplo de ese tipo de oportunidades, con una privilegiada ubicación que estará conectada con las líneas 1, 4, 6, 7 y 8, lo que permitirá acceder desde todas las zonas de Santiago con tiempos de traslado reducidos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo
Entre las seleccionadas por la aceleradora de Corfo, el 45% de las firmas se basa en IA y buscan acelerar, principalmente, el desarrollo de la agricultura, los recursos naturales y las herramientas TI.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete