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Camanchaca cierra el año 2025 con aumento de 90% en sus utilidades

"El crecimiento en ingresos (de un 5%) de la compañía fue impulsado principalmente por el desempeño del negocio de pesca", detalló la firma.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 18:40 hrs.

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<p>Camanchaca cierra el año 2025 con aumento de 90% en sus utilidades</p>

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