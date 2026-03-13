Camanchaca cierra el año 2025 con aumento de 90% en sus utilidades

"El crecimiento en ingresos (de un 5%) de la compañía fue impulsado principalmente por el desempeño del negocio de pesca", detalló la firma.

La pesquera y salmonera Camanchaca terminó el año 2025 con un aumento de un 90% en sus utilidades, que ascendieron a US$ 41,7 millones.



La firma ligada a la familia Fernández reportó ingresos consolidados por US$ 854 millones en el ejercicio, un 5% más altos que en el anterior.

"El crecimiento en ingresos de la compañía fue impulsado principalmente por el desempeño del negocio de pesca, que registró mayores ventas de harina y aceite de pescado, de jurel congelado, y de mejillones, este último, con una expansión significativa", detalló la empresa.

En tanto, Camanchaca agregó que el negocio de salmones mantuvo ingresos similares a los del año pasado a pesar de un contexto de menores precios internacionales y una fuerte reducción de la actividad de salmón Coho, que se contrarrestó con el mejor desempeño operacional y los mayores volúmenes de producción de salmón Atlántico, además de reducciones relevantes en los costos de cultivo y proceso.

Entre otros, destacó que "la producción de jurel congelado alcanzó un nuevo récord, consolidando la orientación de la pesca industrial de la compañía hacia productos destinados al consumo humano".

El gerente general de la compañía, Ricardo García Holtz, declaró que "el 2025 refleja la robustez operacional y comercial de Camanchaca. En un contexto de menores precios en varios mercados internacionales, los esfuerzos de eficiencia y el trabajo de nuestros equipos permitieron mejorar de manera significativa los resultados en todas nuestras divisiones de negocio”.

Y agregó: “La pesca y la acuicultura son actividades clave para el desarrollo de las regiones del sur de Chile y para la producción sustentable de alimentos del mar. Confiamos en que el país pueda avanzar hacia un marco regulatorio que promueva el crecimiento, la inversión y el aprovechamiento responsable del gran potencial que tiene en estas actividades”.