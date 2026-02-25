Salmones Camanchaca casi duplica ganancias en el ejercicio
Un plan de mejoras operacionales y eficiencias le permitió contener costos y elevar sus márgenes.
Noticias destacadas
Salmones Camanchaca -la división acuícola de la firma- ganó US$ 25,5 millones en el ejercicio 2025, un 83,4% más que el año anterior. Los ingresos de la salmonera disminuyeron un 4,6% interanual, a US$ 385,7 millones.
Estas cifras se explican por una menor venta de salmón Coho (-73%, pero con un precio un 15% mayor) y un menor valor del salmón Atlántico (-2%), aunque el volumen vendido de este último sí incrementó un 10%. Además, los costos de cosecha disminuyeron, por mayor peso medio, más productividad en los centros de cultivo y eficiencia en costos.
“Los esfuerzos que hemos desplegado en el tiempo por obtener mejoras operacionales y eficiencias productivas que sean consistentes con la sostenibilidad de nuestra actividad, han permitido contener costos y obtener mayores márgenes, dando frutos en 2025, un año con precios deprimidos por la mayor oferta noruega y chilena. A esa condición, se le sumaron aranceles en EEUU que presionaron aún más a la baja los precios al exportador, algo inesperado con el TLC que tenemos con nuestro principal socio comercial”, sostuvo el vicepresidente de la firma, Ricardo García Holz.
