Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

IPSA abre con fuerte alza sobre 11.100 con impulso de SQM en jornada favorable para el sector y las bolsas en general

Así como ocurrió con otros commodities como el cobre, el regreso de los flujos de China continental de su Año Nuevo Lunar este martes dio nueva vida a la demanda de litio. Los inversionistas esperan los resultados de Nvidia, que se publicarán tras el cierre de la bolsa estadounidense.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 09:53 hrs.

IPSA mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Bolsa chilena Acciones Wall Street Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

MOP en picada contra concesionaria china que puso en duda viabilidad de Talca-Chillán: "Desconoce los principios del sistema"
2
Mercados

CEO global de Scotiabank y alianza con Cencosud: “Es un activo no estratégico y no forma parte de nuestro futuro”
3
Economía y Política

¡Por fin! Los consumidores en Chile recuperan el optimismo después de seis años
4
Mercados

Inscritos en el registro de directores de AFP supera los 700 candidatos ad portas de juntas de accionistas 2026
5
Regiones

Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración
6
Empresas

Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
7
DF LAB

EEUU asegura que la china DeepSeek entrenó su modelo de IA con el mejor chip de Nvidia pese a veto de Washington
8
Economía y Política

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete