IPSA abre con fuerte alza sobre 11.100 con impulso de SQM en jornada favorable para el sector y las bolsas en general

Así como ocurrió con otros commodities como el cobre, el regreso de los flujos de China continental de su Año Nuevo Lunar este martes dio nueva vida a la demanda de litio. Los inversionistas esperan los resultados de Nvidia, que se publicarán tras el cierre de la bolsa estadounidense.

La Bolsa de Santiago arrancó este miércoles con el pie derecho, gracias a un importante aumento en el precio de las acciones de SQM, uno de los claros beneficiados del mayor optimismo global que se ha ido consolidando en las inversiones.

El S&P IPSA escalaba 1,2% a 11.125,83 puntos, especialmente debido a que SQM-B (6,9%) era la acción con mejor desempeño. Mallplaza (1,3%) y Falabella (0,3%) subían también, tras conocerse sus resultados del cuarto trimestre. No era el caso de CCU (-0,2%), que decepcionó al mercado.

La compra de acciones relacionadas al litio es de talla global. Albemarle (8,1%), su principal rival, se disparaba en la preapertura de la bolsa estadounidense, luego de que el precio del carbonato de litio se recuperara por segundo día consecutivo.

El "oro blanco" se había estabilizado por algunos días, luego de una corrección a la baja. Pero, así como ocurrió con otros commodities como el cobre, el regreso de los flujos de China continental de su Año Nuevo Lunar este martes dio nueva vida a la demanda.

Compras globales

Todo esto ocurre en un ambiente de ganancias bursátiles generalizadas. Los futuros del Nasdaq 100 subían 0,5%, y los del S&P 500 con los del Dow Jones aumentaban 0,3%, lo que augura un positivo comienzo de operaciones en Wall Street.

En Europa, el Euro Stoxx 50 continental ganaba 0,7% y el FTSE 100 de Londres avanzaba 1%, ambos encaminados a retomar máximos históricos. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei saltó 2,2% a un nuevo récord, mientras que el hongkonés Hang Seng creció 0,7% y el CSI 300 de China continental sumó 0,6%.+

El mercado se está preparando para conocer los resultados de Nvidia, que serán publicados una vez que cierre la bolsa estadounidense, a las 18:00 (horas de Chile). Analistas esperan que los resultados sean buenos, pero han reiterado que el productor de chips debe superar las estimaciones y entregar un buen guidance para ganarse el favor del mercado.

La renta variable estadounidense ya apunta a un segundo día recuperándose, pero los traders no olvidan el mal comienzo de la semana, por los temores sobre posibles efectos dolorosos de la Inteligencia Artificial en otras industrias, así como la incertidumbre comercial que se generó tras el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles de Donald Trump y la respuesta del mandatario.