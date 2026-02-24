Utilidades de Falabella crecen 180% el año pasado hasta los US$ 1.485 millones
La compañía dijo que su expansión de la rentabilidad operacional "fue fruto de la positiva implementación de la estrategia, en un contexto externo todavía desafiante, destacando una mayor tracción de la propuesta de valor del grupo".
El Grupo Falabella reportó sus resultados financieros de 2025 e informó una utilidad anual de US$ 1.485 millones, impulsada por lo que denominó una "sólida rentabilidad operacional de todos los negocios de la compañía".
Las ganancias incluyen el efecto de fair value, sin el cual alcanzan los US$ 897 millones, un nivel histórico y que supera en 1,9 veces a los resultados del ejercicio anterior.
Los ingresos consolidados del conglomerado totalizaron US$ 14.679 millones (+9,5% a/a), impulsados por el buen desempeño de los retailers, el crecimiento sostenido del canal online y una positiva contribución del negocio financiero, dijo la empresa.
Además, destacó que su expansión de la rentabilidad operacional "fue fruto de la positiva implementación de la estrategia, en un contexto externo todavía desafiante, destacando una mayor tracción de la propuesta de valor del grupo".
La compañía alcanzó un Ebitda récord de US$ 2.144 millones (+34% a/a). El margen EBITDA, en tanto, fue de 14,6%, lo que representa una mejora frente al 11,9% registrado en 2024.
Cuarto trimestre
En el cuarto trimestre, la compañía reportó una utilidad de US$ 695 millones (+186% a/a), y un Ebitda de US$ 647 millones (+18% a/a). El margen EBITDA, por su parte, fue de 15,1%, mayor al 14,1% del cuarto trimestre de 2024. Los ingresos totalizaron US$ 4.284 millones (+10% a/a).
"Los resultados de 2025 reflejan una importante mejora en rentabilidad, construida a partir de una ejecución consistente de la estrategia de crecimiento que hemos impulsado en los últimos años para fortalecer la experiencia de nuestros clientes, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones y crecer de manera rentable", dijo el gerente general de Grupo Falabella, Alejandro González. "En consecuencia, no son el resultado de factores coyunturales ni de un entorno especialmente favorable”, añadió.
Hacia adelante, González añadió que “continuaremos enfocados en profundizar la estrategia de crecimiento, fortaleciendo su propuesta de valor, manteniendo una gestión financiera eficiente y avanzando en mejoras operacionales para seguir generando resultados sostenibles”.
