Tiraje de la chimenea en inmobiliaria Exxacon: gerenta general asume como vicepresidenta del directorio
Nicole Solé pasó a la mesa directiva con el foco en desarrollo estratégico y nuevos negocios. En su cargo estará Eduardo Mella.
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Exxacon Inmobiliaria, una de las empresas del sector más relevantes y donde además de los fundadores también participan los family office de las familias Lería, Kreutzberger y Merino, anunció una actualización en su estructura "con el objetivo de fortalecer su gestión ejecutiva y avanzar en una nueva etapa de desarrollo dentro del mercado inmobiliario chileno".
Así, como parte de este proceso, Nicole Solé, socia de la compañía y hasta ahora gerente general de Exxacon, asumirá el cargo de vicepresidenta del directorio. "Desde esta posición,concentrará su trabajo en la identificación, diseño y desarrollo de nuevos negocios y oportunidades estratégicas para la empresa", explicó la empresa.
El cambio, detallaron, responde a una etapa que la compañía define como clave para retomar su plan de crecimiento, en un contexto en que la industria inmobiliaria ha atravesado un período de ajustes relevantes y comienza a enfrentar un nuevo escenario de reactivación y transformación.
En paralelo, Exxacon informó la incorporación de Eduardo Mella como gerente general, cargo que asumió a partir de marzo.
Mella es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una trayectoria ejecutiva en el sector Inmobiliario y Retail, con amplia experiencia en liderazgo estratégico y gestión organizacional.
Previamente se desempeñó como gerente general de Empresas Siena, grupo inmobiliario y constructor, donde lideró la gestión integral de la compañía impulsando iniciativas orientadas a fortalecer la disciplina financiera y consolidar capacidades organizacionales para el crecimiento futuro.
A lo largo de su trayectoria profesional, Mella ha impulsado iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de modelos de gestión, orientados a fortalecer la eficiencia operativa y la generación de valor sostenible en las organizaciones.
Desde la compañía señalan que esta reorganización busca reforzar la estructura de liderazgo para acompañar una nueva etapa de crecimiento, manteniendo una mirada estratégica sobre el desarrollo del negocio inmobiliario y la evolución del mercado.
Solé es parte del equipo fundador de Exxacon, donde también está Ignacio Hernández, hoy presidente de la empresa. La inmobiliaria está repotenciando sus inversiones con proyectos por US$ 195 millones hacia 2026, enfrentando la desaceleración del sector con desarrollos en Las Condes, Chicureo, Huechuraba y Peñalolén.
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