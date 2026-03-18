Foto final de 2025: economía chilena logra crecer 2,5% en medio de notorio repunte de la inversión

El resultado del PIB en 2025 reflejó el desempeño de la demanda interna, informó el Banco Central. Foto: Aton Chile

El Banco Central en su informe Cuentas Nacionales indicó que la formación bruta de capital fijo (FBCF) creció 7% el año pasado debido a mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos y de transporte, como camiones y buses.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandió 1,6% en el cuarto trimestre de 2025, comparado con el mismo período de 2024, informó este miércoles el Banco Central, con lo que la economía nacional creció un 2,5% durante todo el año pasado.

"Este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo", indicó el Banco Central en su informe Cuentas Nacionales sobre el desempeño anual en 2025. "Desde la perspectiva del origen, gran parte de las actividades económicas exhibieron cifras positivas".

El informe también dio cuenta que el crecimiento del PIB se revisó dos décimas al alza de 0,5 a 0,7% para 2023 y de 2,6 a 2,8% para 2024. Así, el promedio de la actividad de los últimos cuatro años -correspondientes a la administración del exPresidente Gabriel Boric- fue de 2%.

El Banco Central informó también que durante el año 2025, la cuenta corriente registró un déficit de US$ 4.349 millones, equivalente a 1,2% del PIB.

En todo el año pasado, el consumo de los hogares registró una expansión de 2,7%, con alzas en todos sus componentes y principal incidencia en el consumo de bienes no durables, donde destacaron las compras de vestuario y alimentos.

Pero la sorpresa vino de la mano de la inversión, que aumentó 8,9% y el principal desempeño vino de la formación bruta de capital fijo (FBCF), que creció 7% debido a mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos y de transporte, como camiones y buses.

Por su parte, el ingreso nacional bruto disponible real se expandió 4% durante el año, lo que se explicó por un aumento en los términos de intercambio, efecto que fue parcialmente compensado por mayores rentas pagadas al exterior.

Así, el ahorro bruto total ascendió a 24,1% del PIB en términos nominales, compuesto por un ahorro nacional de 22,8% del PIB y un ahorro externo de 1,2% del PIB.

Desempeño de los sectores

La actividad del sector minero tuvo una caída de 1,3% durante el año, explicado principalmente por el desempeño del cobre que tuvo menores leyes del mineral y por restricciones hídricas que mermaron la producción, en conjunto con paralizaciones en algunos yacimientos.

En tanto, el sector agropecuario-silvícola tuvo un aumentó de 6,3% en su actividad el 2025, debido a mayor producción en todas sus áreas a excepción de la silvicultura. Por su parte, la pesca creció 15,8%.

La industria manufacturera tuvo una expansión de 3,1%, determinado por la elaboración de alimentos y de productos metálicos, maquinaria y equipo. En contraste, la producción de bebidas y tabaco cayó.

Por su parte, la actividad suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (EGA) retrocedió 2,7% en 2025, afectada por la generación eléctrica.

El comercio creció 6,1% y registró variaciones al alza en todas sus áreas.

El transporte creció 3,4%; todas sus actividades registraron cifras positivas, asociadas a las actividades de movimiento de carga, con la excepción del transporte ferroviario. Mientras que las comunicaciones y servicios de información subieron 2,2% y los servicios empresariales aumentaron 2,6%.

En tanto, los servicios personales crecieron 3,9%, incidido por la salud y, en menor medida, por la educación.