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Exautoridades laborales del Gobierno de Boric en picada contra la decisión de Kast de retirar el proyecto de negociación multinivel

“Por vía administrativa intenta frenar una política pública ineludible y estratégica para el mundo laboral”, dijo el exsubsecretario del Trabajo, Pablo Chacón. Entre los abogados, en tanto, la lectura es dividida.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 11:44 hrs.

negociaciones negociaciones colectivas trabajadores Carolina León
<p>Pablo Chacón, exsubsecretario del Trabajo.</p>

Pablo Chacón, exsubsecretario del Trabajo.

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