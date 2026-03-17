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Matías Walker y la urgencia al proyecto de Sociedades Deportivas: “Va a haber mucho más family offices y fondos de inversión dispuestos a invertir en el fútbol chileno”

Ante una posible baja en la inversión de los clubes con menor poder adquisitivo, lo que puedan provocar su posible salida del profesionalismo, el senador de Demócratas e impulsor de la iniciativa llama a verla “como una oportunidad y no como una amenaza”.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 09:20 hrs.

Negocios Proyecto de ley Fútbol inversiones Chile Álvaro Santander Benitez
<p>El senador Walker destaca que el proyecto busca poner fin a los "palos blancos" de multipropiedad en el fútbol chileno. (Foto: equipo de prensa del parlamentario)</p>

El senador Walker destaca que el proyecto busca poner fin a los "palos blancos" de multipropiedad en el fútbol chileno. (Foto: equipo de prensa del parlamentario)

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