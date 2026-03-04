Senado aprueba reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
La iniciativa impulsada por el senador Matías Walker fue respaldada con 34 votos a favor y 2 abstenciones.
Noticias destacadas
Tras una larga jornada, y a la espera de que fuera votado en primer trámite, el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.
Más allá de las críticas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), liderada por Pablo Milad, y de diversos dirigentes de clubes, la iniciativa impulsada por el senador Matías Walker fue respaldada con 34 votos a favor y 2 abstenciones (Javier Macaya y Gustavo Sanhueza, ambos de la UDI).
Con esto, se avanza en la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, además de establecer nuevas normas sobre fiscalización, multipropiedad y conflictos de interés, junto con promover una mayor participación de hinchas y socios en la propiedad de los clubes.
Ahora resta que el proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados para que pueda convertirse en ley.
