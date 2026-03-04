Agenda de Kast en Miami contempla reunión con empresarios, almuerzo con Trump y sigue en suspenso bilateral con el mandatario estadounidense

El mandatario electo arribará a Florida el viernes por la mañana con su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, con quien el sábado asistirá a la cumbre “Escudo de las Américas”.

Menos de 48 horas permanecerá en Miami el Presidente electo, José Antonio Kast, quien viajará a Estados Unidos para participar en la denominada cumbre presidencial “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, que se llevará a cabo el 7 de marzo de 2026 en el hotel National Doral en Miami Florida que pertenece al mandatario estadounidense.

Kast arribará Miami el viernes por la mañana junto a su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y uno de sus colaboradores más estrechos, Cristián Valenzuela. Tiene previsto antes de la cumbre con Trump algunas reuniones con empresarios e inversionistas de los rubros minero e infraestructura.

La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó lo anterior señalando que las reuniones con inversionistas y diversos políticos buscan generar vínculos internacionales para atraer beneficios al país.

Asimismo no descartó una eventual reunión con el mandatario estadounidense en medio del impasse diplomático generado con EEUU debido al proyecto del cable submarino chino y las sanciones impuestas a las visas de autoridades en ejercicio como el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Sedini planteó que la asistencia de Kast a la cumbre “es muy importante, va a haber muchos líderes con los cuales podemos compartir y adelantar muchas cosas positivas para nuestro país. Y si se dan conversaciones tanto con el Presidente Trump como con otros mandatarios, siempre es algo positivo para nuestro país”.

Temas en agenda

Fuentes cercanas al mandatario electo señalan que están preparados para una eventual reunión con Trump y que será decisión del mandatario estadounidense si se dan las condiciones para un encuentro bilateral debido a que todo va a depender de cómo se desarrolle la cumbre y los espacios de tiempo disponibles para tener una conversación más privada.

De todas formas, una alternativa que no se descarta tampoco es que se genere un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien estará presente en la cumbre y quien ha sido mencionado como el representante de la Casa Blanca que podría venir al cambio de mando del 11 de marzo, aunque su presencia en Chile no ha sido confirmada.

Los asesores del mandatario tienen claro que sobre la mesa va a estar la relación con China y todo el conflicto generado por el caso del cable submarino y los hackeos a diversas empresas que ha mencionado la Casa Blanca para fundamentar sus sanciones.

Cabe recordar que uno de los objetivos de la cumbre organizada por Trump es articular un bloque regional para frenar la influencia de China en América Latina y discutir temas de seguridad nacional y regional.

En el evento, Kast se reunirá con mandatarios de derecha a nivel regional como los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; y de Paraguay, Santiago Peña.

La agenda de la cumbre se desarrollará el sábado íntegramente en el Miami National Doral (un resort que se extiende por 320 hectáreas, tiene cuatro canchas de golf y 640 habitaciones) contempla a las 10:30 horas a la llegada de las delegaciones extranjeras, luego a mediodía fotos de las delegaciones con el Presidente de Trump y posteriormente las palabras de bienvenida del mandatario estadounidense. Se cierra la jornada de la mañana con una foto grupal de todos los dignatarios.

Luego se trasladan a un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump. Luego hay dos horas para tener reuniones bilaterales; y finalmente a las seis de la tarde se cierra el evento con una recepción ofrecida por el secretario de Estado, Marco Rubio.