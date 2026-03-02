Ruta Startup de UDD Ventures cambia su foco a tecnología y debuta con nuevos programas
La iniciativa lanzará tres convocatorias en 2026 para entregar herramientas y capacitación en gestión financiera y ventas.
Con un nuevo foco llega la segunda edición del programa Ruta Startup de UDD Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Esta edición pasará de un enfoque en sostenibilidad y cambio climático a uno tecnológico. Además, ajustó su parrilla de programas de capacitación y disminuyó el número de firmas seleccionadas a 75.
Este llamado debuta con tres convocatorias independientes que se realizarán durante el año. La primera es CFO Academy, que seleccionará a 30 startups de la Región Metropolitana y cuyo plazo de postulación cierra el 13 de marzo. En etapas posteriores se lanzarán Invest Tech y Potencia Startup.
Los programas de la Ruta Startup se financian a través de los fondos de Corfo Viraliza, Invierte y Potencia.
El director ejecutivo de UDD Ventures, Ángel Morales, señaló que la iniciativa está dirigida a startups que se basan en el modelo de negocio bootstrap (que se desarrollan con financiamiento propio, ahorro o ventas).
“La Ruta Startup busca trabajar durante el año con emprendimientos que tengan software y un alto grado de complejidad, como inteligencia artificial (IA), blockchain, robótica”, dijo.
El primer programa, CFO Academy, tiene como objetivo formar a los emprendedores en finanzas, entregarles herramientas y acompañamiento personalizado en gestión financiera, toma de decisiones y preparación para levantar capital.
Morales dijo que “el foco está puesto en ayudar a los emprendedores a que sean parte de alguno de estos tres programas durante el año. Desde el minuto uno (las startups) que pongan cabeza a la venta, no solamente al producto”.
El perfil, explicó, es “un emprendedor que sea el creador de la tecnología o de la solución”.
“Si es software, que sepa programar; si es robótica, que sepa construir; si es un emprendimiento biotecnológico, que sea un científico que haya desarrollado o inventado esa solución a través de ese ejercicio de investigación”, dijo.
Para postular, los emprendimientos deben tener menos de un año de vida, estar en etapa presemilla y poca o nada de ventas.
