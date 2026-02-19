Fondo inmobiliario en liquidación de Banchile continúa venta de cartera y se desprende de tres activos
Enajenó una torre en Ciudad Empresarial, oficinas en Nueva Las Condes y un supermercado en la Región del Maule.
Uno de los principales fondos inmobiliarios del mercado local, “Banchile Rentas Inmobiliarias” de Banchile AGF, continúa con un proceso de venta ordenada de su cartera.
El vehículo reveló a sus aportantes la venta de tres nuevos activos en menos de un mes: una torre en Ciudad Empresarial, una serie de oficinas en el barrio de Nueva Las Conde, y un supermercado en la Región del Maule.
El fondo se encuentra en liquidación desde junio de 2024 y acumuló al cierre de septiembre pasado activos por UF 6,6 millones.
“El 22 de diciembre de 2025 se firmó la escritura de la operación bajo la cual se vendió el supermercado arrendado por Walmart en la ciudad de Nacimiento”, reveló la gestora a sus aportantes, operación que se encontraría en proceso de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces (CBR).
Oficinas
Además, confirmó que, tal como reveló DF, “el 23 de diciembre de 2025 se firmó la escritura de compraventa de la totalidad del edificio de oficinas El Cóndor en Ciudad Empresarial”.
Según Banchile, el inmueble ya fue inscrito en el CBR a nombre de su nuevo dueño y lo obtenido por la venta fue destinado principalmente a disminuir deudas que tiene la sociedad que poseía el activo.
El Cóndor presenta 4.659 metros cuadrados (m2) arrendables, ingresos por UF 1.360 mensuales para el fondo, y se encuentra ocupado por la firma estadounidense Aramark, de acuerdo con una ficha del fondo.
La operación fue intermediada por Colliers y habría sido adquirido por un inversionista privado.
Finalmente, el 16 de enero “se firmó la escritura de compraventa de la mayoría de los roles que indirectamente tenía el fondo en el edificio de oficinas Matta en Nueva Las Condes”, añadió la AGF.
Las propiedades sumaban un total de 4.026 m2 arrendables, con ingresos mensuales por UF 2.412, los que eran ofrecidos por la corredora NaiSarrà. Según conocedores del proceso, en la parte compradora se encontraría un fondo local.
Procesos abiertos
Las desinversiones se suman a la venta de 10 estaciones de servicio a un fondo de GSI Capital y Moneda Patria. En tanto, mantiene dos procesos de venta aún vigentes.
A través de GPS Property, el fondo ofrece al mercado el complejo de bodegas Portezuelo, ubicado en Quilicura. El inmueble presenta 6.072 m2 arrendables e ingresos mensuales por UF 675 para el fondo.
Por su parte, Cinépolis de La Reina, también parte de la cartera, estaría siendo ofrecido al mercado por el Banco Itaú, que es titular de la hipoteca del inmueble.
