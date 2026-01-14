Torre de oficinas en Huechuraba: Banchile AGF vende segundo activo de su fondo inmobiliario en liquidación
Se trata del edificio “El Cóndor”. Hoy, se encuentra arrendado en su totalidad a la estadounidense Aramark.
A poco más de un año y medio de iniciar la venta ordenada de su cartera, el fondo “Banchile Rentas Inmobiliarias” de Banchile AGF selló su segunda desinversión.
Fuentes conocedoras del proceso de liquidación confirmaron a DF que el vehículo cerró la venta de una de las torres de oficinas pertenecientes a su portafolio, el que a junio de 2025, tenía activos por UF 7,2 millones.
Se trata del edificio “El Cóndor”, ubicado en Ciudad Empresarial, Huechuraba, que forma parte del portafolio desde 2018.
De acuerdo con la última ficha informativa disponible, el inmueble presenta 4.659 metros cuadrados (m2) arrendables y representa ingresos por UF 1.360 mensuales para el fondo. El activo se encuentra ocupado en su totalidad por la firma estadounidense de catering Aramark.
La operación fue intermediada por Colliers, mientras que en la parte compradora, se encontraría un inversionista privado.
Consultados por DF, tanto Banchile como Colliers declinaron hacer comentarios para esta nota.
Dos activos menos
Esta es la segunda venta de Banchile Rentas Inmobiliarias, que, en junio de 2024, inició su liquidación.
A comienzos de octubre vendió un conjunto de 10 estaciones de servicio en distintas regiones del país a un fondo de GSI Capital y Moneda Patria.
Mientras que el edificio El Cóndor fue uno de los tres primeros activos que el vehículo salió a ofrecer al mercado.
En la zona oriente, en el sector de Nueva Las Condes, el fondo puso en venta el una serie de oficinas del “Edificio Matta”, con 4.026 m2 arrendables e ingresos mensuales por UF 2.412. NaiSarrà es el corredor a cargo de la operación.
Finalmente, el complejo de bodegas “Portezuelo”, ubicado en Quilicura, es ofrecido por GPS. El inmueble presenta 6.072 m2 arrendables e ingresos mensuales por UF 675 para el fondo.
Por su parte, Cinépolis de La Reina, también parte de la cartera, estaría siendo ofrecido al mercado por el Banco Itaú, que es titular de la hipoteca del inmueble.
