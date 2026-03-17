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IPSA supera los 10.600 puntos liderado por fuerte salto de Concha y Toro tras anuncio de recompra de acciones

Los títulos de la viña subían 4% y cotizaban a $ 910, aproximándose a los $ 925 que propone la oferta firme en bloque, cuya implementación estará a cargo de Banchile Corredores de Bolsa.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 09:38 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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