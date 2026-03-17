IPSA supera los 10.600 puntos liderado por fuerte salto de Concha y Toro tras anuncio de recompra de acciones
Los títulos de la viña subían 4% y cotizaban a $ 910, aproximándose a los $ 925 que propone la oferta firme en bloque, cuya implementación estará a cargo de Banchile Corredores de Bolsa.
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La bolsa chilena abrió al alza este martes, mientras en general se ve algo de compra en los mercados bursátiles internacionales, un día antes de que la Reserva Federal anuncie su decisión de política monetaria.
El S&P IPSA subía 0,3% a 10.617,82 puntos en la apertura, después de subir este lunes por segunda sesión consecutiva, a medida que las bolsas globales buscan abrirse paso en medio de la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente.
Concha y Toro (4%) lideraba las ganancias de estos primeros negocios, luego de que la compañía anunciara ayer en la tarde un programa de compra de acciones, junto con presentar sus resultados del cuarto trimestre de 2025.
La acción cotizaba a $ 910, aproximándose a los $ 925 que propone la oferta firme en bloque, cuya implementación estará a cargo de Banchile Corredores de Bolsa.
En el mercado derivado, los futuros del Dow Jones subía 0,2%, los del S&P 500 ganaban 0,1% y los del Nasdaq 100 operaban planos. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 crecía 0,6% y el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,8%. En Asia, no hubo grandes movimientos, salvo por la caída de 0,7% que tuvo el CSI 300 de China contienntal.
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