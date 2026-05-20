Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Cuentas de la luz: informe definitivo de la CNE confirma alza promedio nacional de 2,1% en julio

En el documento preliminar se había adelantado un aumento en torno al 2,4%. Mientras, se sigue esperando la fórmula que presentará el gobierno para enfrentar la deuda con las firmas que ya en abril bordeaba los US$ 900 millones.

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 20:17 hrs.

Energía tarifas electricidad gobierno Karen Peña
<p>Cuentas de la luz: informe definitivo de la CNE confirma alza promedio nacional de 2,1% en julio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Le voy a dejar los buses a BancoEstado y ahí va a quedar el proyecto de electromovilidad": operador de flota RED de Antofagasta enfrenta inminente embargo
2
Economía y Política

Triunfo para el gobierno: la Cámara de Diputados despacha al Senado la ley de reactivación con la rebaja de impuesto corporativo, la reintegración y el crédito tributario al empleo
3
Empresas

Landes despide a gerente comercial tras episodio racista y homofóbico en vuelo de Latam en Brasil
4
Economía y Política

Golpe de timón temprano: Kast remueve a ministras Steinert y Sedini y busca reordenar agenda de cara al 1 de junio
5
Mercados

Fürst sigue invirtiendo en Banco de Chile: paga $ 11.780 millones y eleva a 1,32% su participación
6
Mercados

IPSA repunta más de 2% y roza los 10.600 puntos al cierre por compras globales frente a posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán
7
Mercados

Dólar cierra con fuerte caída bajo $ 900 luego de que Trump citara "etapas finales" en negociación con Irán
8
Mercados

Paul Fürst compra acciones de Falabella por $ 30 mil millones y aumenta a 3,6% su participación en la compañía
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete