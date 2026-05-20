Cuentas de la luz: informe definitivo de la CNE confirma alza promedio nacional de 2,1% en julio
En el documento preliminar se había adelantado un aumento en torno al 2,4%. Mientras, se sigue esperando la fórmula que presentará el gobierno para enfrentar la deuda con las firmas que ya en abril bordeaba los US$ 900 millones.
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En víspera de feriado, la tarde de este miércoles la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió un documento clave de cara alza que se concretará en julio en las cuentas de electricidad. Se trata del Informe Técnico Definitivo para la Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente al segundo semestre de 2026, el que confirma el aumento pero con un leve matiz.
Si en el informe preliminar publicado el 16 de abril adelantó un alza promedio nacional en torno al 2,4% con variaciones según región del país, explicado esencialmente por la comparación respecto de la tarifa vigente del primer semestre de 2026, la cual incorporó excepcionalmente los descuentos derivados de la corrección de la sobre estimación del efecto inflacionario en procesos tarifarios anteriores, el documento definitivo confirmó el aumento en 2,1%.
Tras la emisión de este informe definitivo, este se plasma en el decreto tarifario correspondiente cuya vigencia corresponde a partir del próximo 1 de julio.
Pero siguen quedando cabos sueltos. La variación informada en el informe se materializará el mismo mes donde debe iniciar el pago de la deuda a las distribuidoras eléctricas producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD) tras ser postergada el 27 de marzo, por lo que podría tensionar aún más la boleta. Si ambos elementos coinciden -han advertido expertos- el total sería mayor a 5% promedio nacional.
El 8 de abril, la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza, informó en la comisión de Minería y Energía del Senado que la deuda ya bordeaba los US$ 900 millones. Cabe recordar que la entidad fiscalizadora había sugerido en febrero un mecanismo de pago desde abril por cuatro años (48 cuotas mensuales).
Mientras, el Ministerio de Energía está trabajando en la fórmula para mitigar los efectos tarifarios asociados a dicha reliquidación, la cual -ha asegurado el gobierno- estará contenida en un proyecto de ley que será presentado en el Congreso. Y si bien el subsecretario de la cartera, Hugo Briones, dijo esperar que el anuncio se realizara en abril, aún no hay novedades sobre lo resuelto.
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