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ENAP aumenta en 55% sus utilidades al primer trimestre y logra el mayor nivel de producción desde 2022

La petrolera estatal aseguró que los resultados reflejan el desempeño operacional del período y no están asociados a las situaciones transitorias asociadas a mecanismos de estabilización de precios ocurridas en marzo.

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 10:08 hrs.

Energía ENAP resultado de empresas Karen Peña
<p>ENAP aumenta en 55% sus utilidades al primer trimestre y logra el mayor nivel de producción desde 2022</p>

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