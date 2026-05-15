ENAP aumenta en 55% sus utilidades al primer trimestre y logra el mayor nivel de producción desde 2022

La petrolera estatal aseguró que los resultados reflejan el desempeño operacional del período y no están asociados a las situaciones transitorias asociadas a mecanismos de estabilización de precios ocurridas en marzo.

Una fuerte alza en sus utilidades reportó este viernes la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). La petrolera estatal alcanzó US$ 200,3 millones al 31 de marzo de este año frente a los US$ 129,4 millones obtenidos en el primer trimestre de 2025. Es decir, un incremento del 55%.

Según explicó la compañía en la análisis razonado enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este desempeño no responde solo a factores de mercado, sino que también refleja mejoras operacionales y de gestión (mix/producción propia y eficiencias asociadas), como -dijo- se ha venido apreciando desde el ejercicio 2022 a la fecha.

La firma detalló que este mayor resultado en la utilidad se explica principalmente por el aumento del margen bruto, que alcanzó los US$ 351,2 millones (US$293,6 millones en primer trimestre de 2025), impulsado por: una mayor venta de producción propia de productos de mayor margen de contribución, clasificados internamente como “valiosos”; un menor costo en canasta de compra de crudos; y el aumento en el crack internacional promedio del trimestre.

"Estos efectos fueron compensados parcialmente por mayores costos indirectos asociados al alza en el precio de la materia prima", se añadió.

Los ingresos de actividades ordinarias aumentaron un 1,2% al 31 de marzo de 2026 respecto al año anterior.

La línea de negocios de Refinación y Comercialización (R&C) registró un Resultado Antes de Impuestos (RAI) de US$ 229 millones, en comparación con los US$ 143 millones del primer trimestre de 2025.

Exploración y Producción (E&P) reportó un RAI de US$ 45,8 millones, en comparación con los US$ 55,1 millones obtenidos en primer trimestre de 2025. De este total, US$ 47,8 millones corresponde a las operaciones internacionales de ENAP (Ecuador y Egipto), mientras que la operación en Magallanes registró un resultado de US$ -2,0 millones.

En E&P internacional (Ecuador y Egipto), el RAI ascendió a US$ 47,8 millones, lo que representa un aumento de US$ 1,2 millonesrespecto del primer trimestre de 2025.

El Ebitda consolidado alcanzó a US$ 367 millones, un crecimiento de 24% en relación a los US$ 296 millones registrados en el primer trimestre de 2025.

Producción alcanza nivel más alto para un primer trimestre desde 2022

En un comunicado, ENAP destacó que estas cifras dan cuenta de la consolidación del positivo desempeño de la estatal en los últimos años, que entre 2021 y 2025 completó cinco años consecutivos de utilidades, acumulando más de US$ 2.500 millones en dicho período.

Un factor relevante en este desempeño -identificaron- ha sido la ejecución de inversiones en mantenimiento, confiabilidad y cumplimiento ambiental, "las que han permitido fortalecer la disponibilidad operacional y producción de las refinerías. En línea con ello, durante el primer trimestre de 2026 la producción alcanzó del orden de 2,9 millones de metros cúbicos, el nivel más alto para un primer trimestre desde 2022".

En el escrito, el gerente general de la empresa, Julio Friedmann, señaló que comenzaron este año "confirmando la solidez del trabajo que venimos realizando estos últimos años. Esto refleja que estos resultados son fruto del esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de ENAP y de una gestión basada en la excelencia operacional, la disciplina en el control de costos, en la reducción de deuda y en decisiones estratégicas tomadas con anticipación".

El ejecutivo agregó que, si bien los márgenes internacionales han contribuido en este primer trimestre, han estado a niveles similares a los de igual período del año pasado.

Asimismo, la firma aseguró que los resultados reflejan el desempeño operacional del período y no están asociados a las situaciones transitorias asociadas a mecanismos de estabilización de precios ocurridas en marzo.

"Nuestros focos siguen siendo claros: garantizar la excelencia operacional, gestionar activamente los costos, acelerar nuevas fuentes de ingresos y continuar fortaleciendo nuestra posición financiera, resguardando en todo momento la seguridad de las personas, el cuidado el medioambiente y el cumplimiento de la normativa vigente, además de la probidad de todos quienes hoy trabajamos en esta empresa”, añadió Friedmann.

Y remarcó que la empresa seguirá monitoreando con mucha atención la situación internacional y sus posibles impactos en los resultados de los próximos meses.