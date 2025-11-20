ENAP aumenta en 55% sus utilidades al tercer trimestre, pero bajan sus ingresos
La estatal obtuvo ganancias por US$ 506 millones al 30 de septiembre, lo que se explica principalmente por mayor producción y venta de sus productos de más alto margen en Chile.
Noticias destacadas
Un alza de un 55% en sus utilidades reportó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al tercer trimestre. En el detalle, según informó este jueves a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las ganancias de la firma ascendieron US$ 506,2 millones a septiembre de este año frente a los US$ 326,4 millones registrados en igual período del año anterior.
"Este mejor resultado se explica principalmente por el aumento del margen bruto, que alcanzó los US$ 1.009,2 millones, comparado con los US$ 745,5 millones presentados al 30 de septiembre de 2024, dado que durante el período explicado existieron una serie de factores que favorecieron la generación de un mayor margen", sostuvo la estatal en su análisis razonado.
En concreto, apuntó a tres aspectos: una mayor venta de producción propia valiosa de Refinación y Comercialización (R&C) por US$ 149 millones; menores costos de energía derivados de un precio del petróleo Brent más bajo; y menores costos por coberturas financieras, reducción en costos logísticos y disminución de los gastos financieros netos.
La misma tónica se registró al observar lo sucedido específicamente en el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, las utilidades alcanzaron los US$ 187,8 millones frente a US$ 153,7 millones registrados en igual período de 2024.
Por otro lado, los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los US$ 6.527 millones a septiembre, lo que representa una baja de 9,3% respecto al año previo.
Quinto año consecutivo de utilidades
"Con estos resultados vamos a completar el quinto año consecutivo de utilidades, una racha que no es fruto del azar, sino que de buenas decisiones y mucho trabajo por parte de todo el equipo de esta empresa, tanto en Chile como en nuestras operaciones en Ecuador y Egipto", señaló en un comunicado el gerente general de ENAP, Julio Friedmann.
Y agregó: "Sobre una historia de 80 años desde el descubrimiento de petróleo en nuestro país, estamos fortaleciendo nuestros estándares de desempeño. Hoy, ENAP es un ejemplo de cómo las empresas del Estado sí pueden tener utilidades y una administración eficiente, competitiva y con altos estándares éticos".
Desde la compañía indicaron que estos resultados ocurren en un contexto internacional influido por factores económicos y geopolíticos, con precios del petróleo que han exhibido una volatilidad mayor a la habitual, moviéndose entre los US$ 60 y US$ 80 por barril.
En tanto, desde la estatal destacaron en su comunicado que el plan de reducción de endeudamiento continuó su avance, registrándose en el período una disminución de las obligaciones financieras de US$ 300 millones, como resultado, entre otros factores, del prepago total con fondos propios de dos bonos locales en UF que vencieron durante el período.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete