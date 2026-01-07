Acera lamenta retiro de Colbún del gremio y dice que “algunos socios quieren representarse individualmente y es una elección”

En el marco de su conferencia de prensa anual de balance 2025 y proyecciones 2026, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) no eludió la renuncia de Colbún al gremio el pasado 29 de diciembre luego de estar afiliada desde noviembre de 2017, cuando también salió de Generadoras de Chile.

Aunque en medio de su intervención la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, reconoció que estaban en un proceso de movimiento y que les importa tener una asociación fortalecida que haga un diálogo participativo e incidente, se refirió luego a la salida de la eléctrica de la familia Matte al ser consultada.

“Obviamente nos duele y nos preocupa que un socio siempre se vaya de Acera, un socio que además es un generador eléctrico clave, importantísimo dentro del sistema eléctrico nacional. Entendemos sus razones y siempre las puertas de la asociación estarán abiertas a que puedan reincorporarse”, sinceró.

Rojas reflexionó que la importancia de los gremios es un tema que siempre están analizando. Enfatizó que les interesa ser representativos del sector y que esto se hace solo cuando tiene miembros activos que participan de la vida gremial.

De acuerdo con la asociación, a noviembre de 2025 más del 70% de las obras de transmisión en desarrollo presentaban atrasos.

“La vida gremial tiene muchas caras. Una es, evidentemente, lo que ustedes conocen más el trabajo regulatorio, las propuestas basadas en estudios técnicos, que es nuestro fuerte, y evidentemente mientras más socios la respalden, mejor. Entendemos que algunas veces algunos socios quieren representarse individualmente y es básicamente una elección. Pero nosotros seguimos creyendo en el valor de la asociatividad”, lanzó.

En su presentación, Rojas puntualizó que, durante 2025, el Sistema Eléctrico Nacional produjo 87 TWh de energía eléctrica, con una participación renovable de 63,3%, de los cuales 42,4% correspondieron a energías renovables no convencionales (ERNC). Sin embargo, el año estuvo marcado por una menor hidrología, que redujo en más de un 25% el aporte de la generación hidráulica convencional.

Añadió que hubo proyectos valorizados en US$ 4.489 millones que iniciaron su operación durante 2025, un aumento de 80% respecto a 2024. Y se advirtió que, a noviembre de 2025, más del 70% de las obras de transmisión en desarrollo presentaban atrasos, con retrasos promedio cercanos a 1,7 años. Y que la RM es la que tiene la mayor cantidad de atrasos en transmisión.

La megalínea Kimal-Lo Aguirre fue elegida como una de siete obras de transmisión claves con rezago, donde los hitos intermedios tienen algún grado de demora, de al menos 10%, dijeron.