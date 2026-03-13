Ministra de Energía busca no trasladar a ciudadanos la deuda con distribuidoras

En su primera actividad pública vinculada al sector energético, Ximena Rincón recalcó que su prioridad es poder estabilizar el precio de las tarifas.

Hace casi un mes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) instruyó el proceso para que las distribuidoras eléctricas realicen el cobro de los saldos pendientes asociados al Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que se traducirá en un alza en las cuentas de electricidad desde abril. Esto, permitirá saldar la deuda con dichas empresas que llega a US$ 863 millones.

Para mitigar dicho impacto, el Gobierno anterior presentó una propuesta a la actual ministra de Energía, Ximena Rincón, la cual contempla ingresar un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución y un subsidio. Esta quedó en estudio por parte de la actual administración.

La tarde de este jueves, tras participar en la ceremonia del Día Internacional de la Mujer 2026 de la Asociación Mujeres en Energía -su primera actividad pública vinculada al sector-, Rincón abordó la reliquidación del VAD, asegurando que están analizando si es posible que, "asumiendo que hay una deuda que hay que pagar, eso no se lo trasladamos los ciudadanos". "Es algo que estamos estudiando".

Asimismo, sin dar mayores detalles, comentó que entregará novedades la próxima semana -probablemente el viernes- vinculadas a las tarifas eléctricas.

En tanto, respecto a la decisión de caducar o no la concesión de Enel, proceso que sigue en curso y cuya definición heredó el actual Gobierno, la secretaria de Estado sostuvo: "No vamos a hablar del detalle, pero claramente hay una lección aprendida: estas cosas no pueden pasar".

Prioridades

En su discurso, junto con recalcar que se debe aumentar la participación femenina y seguir fortaleciendo el liderazgo de mujeres en el sector, señaló: "Sé que los últimos años no han sido fáciles para nadie. En especial quiero partir hablándole a quienes han permitido que hoy yo esté acá: a la ciudadanía. Sé que a muchos se les aprieta la guata cuando les llega la cuenta de la luz a fin de mes. Es por tanto nuestra prioridad número uno poder estabilizar el precio de las tarifas y vamos a trabajar para ello, pues es un mandato del Presidente José Antonio Kast".

Y agregó que, por su parte, "la industria también ha enfrentado trabas como la burocracia y la incertidumbre que ha frenado proyectos vitales". "Quiero ser enfática: asumí en este ministerio para contribuir a desatar los nudos que nos tienen en el estancamiento", lanzó.

Rincón aseguró que sabe que el mercado necesita certeza jurídica y que por eso comenzaron a trabajar para que Chile vuelva a ser un destino seguro para la inversión. "Es objetivo del Gobierno del Presidente Kast -lo vieron anoche- agilizar los permisos en los primeros 90 días para que los proyectos en energía sean una realidad y garantizar que las reglas del juego sean claras y estables", dijo.

Recalcó la relevancia de garantizar la seguridad en el suministro, apuntando a evaluar la instalación de un Sistema de Alerta Temprana y lograr que se entienda que la transmisión es infraestructura crítica.

"Nuestra gestión también se enfocará en tener redes resilientes. Ante un evento que afecte el sistema la reposición debe ser rápida y efectiva. La seguridad de suministro no es negociable; vamos a fiscalizar, pero también seremos un aliado para que la infraestructura sea moderna y robusta, para que se destraben los proyectos y seamos capaces de atraer inversión", puntualizó.