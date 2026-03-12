El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, insta a mantener cerrado el estrecho de Ormuz en su primera declaración en el cargo

Los precios del petróleo de Brent subieron a cerca de US$ 100 por barril tras los comentarios de Jamenei, quien no ha aparecido en público desde que sucedió a su asesinado padre como jefe de la República Islámica.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, llamó el jueves a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, en su primera declaración pública desde que fue nombrado en el cargo como jefe de Estado.

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", declaró según comentarios difundidos por medios estatales. Mojtaba no ha aparecido en público desde que fue elegido el lunes para suceder a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los precios del petróleo de Brent subieron a cerca de US$ 100 por barril tras los comentarios.

En declaraciones escritas distribuidas por medios estatales, Jamenei también advirtió que Irán seguiría atacando bases estadounidenses en el Golfo.

Funcionarios occidentales creen que Jamenei ha resultado herido durante la guerra con Estados Unidos e Israel, según fuentes familiarizadas con los informes de inteligencia.