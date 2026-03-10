CEO de Aramco advierte de “consecuencias catastróficas” si la guerra con Irán se prolonga

Amin Nasser durante su participación en el WEF en Davos en enero. (Foto: Blooomberg)

El productor de petróleo se apresura a restablecer el 70% de los envíos normales, dice el director ejecutivo.

Saudí Aramco ha dicho que podrá exportar alrededor del 70% de sus envíos normales de petróleo crudo en cuestión de días, mientras su director ejecutivo advirtió de "consecuencias catastróficas" para la economía mundial si la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolonga.

El jefe de Aramco, Amin Nasser, dijo en una conferencia telefónica sobre ganancias que la compañía estaba trabajando para aumentar rápidamente las exportaciones en su puerto de Yanbu en el Mar Rojo, lo que permitirá que alrededor de 5 millones de barriles por día lleguen al mercado global sin atravesar el Estrecho de Ormuz.

Arabia Saudita normalmente exporta alrededor de 7 millones de b/d, y sólo una pequeña porción sale del Mar Rojo, mientras que la mayor parte de su crudo sale de su costa este hacia el Golfo.

Pero las amenazas de Irán al transporte marítimo han cerrado en gran medida el Estrecho de Ormuz, impidiendo el acceso de la mayor parte de su petróleo a los mercados globales. En total, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo se ha visto afectado, con Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos recortando la producción en distintos grados.

Nasser advirtió que el conflicto en Medio Oriente tendría “consecuencias catastróficas” para el mercado petrolero cuanto más durara, así como efectos “drásticos” sobre la economía global.

Sus comentarios, realizados durante una conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales, son la primera advertencia pública de la mayor compañía petrolera del mundo sobre el continuo conflicto provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán a principios de este mes.

Se hacen eco de los comentarios hechos por el ministro de Energía de Qatar la semana pasada, quien advirtió que la interrupción del suministro de energía tenía el potencial de "derribar las economías del mundo", mientras los estados del Golfo buscan resaltar los peligros económicos para la administración Trump.

Aramco es el mayor productor de petróleo del mundo y es responsable de aproximadamente una décima parte del suministro global, lo que significa que cualquier interrupción en sus operaciones es observada de cerca por los mercados petroleros.

Los precios del petróleo han aumentado desde el comienzo de la crisis, y el Brent alcanzó casi los US$ 120 por barril el lunes, su nivel más alto desde junio de 2022, antes de caer drásticamente más tarde ese mismo día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que la guerra podría terminar "muy pronto".

También se espera que los ministros de energía del G7 se reúnan el martes para acordar la liberación de reservas estratégicas de petróleo, coordinada por la Agencia Internacional de la Energía. Esto ha contribuido a impulsar los precios hacia los US$ 90 por barril, aunque la volatilidad en las transacciones comerciales sigue siendo alta.

El petróleo crudo se cotizaba a unos US$ 60 el barril a principios de año.

Yanbu generalmente maneja una fracción de las exportaciones de Aramco, pero la compañía ha dicho a sus clientes que carguen desde su costa oeste porque no pueden navegar hacia el Golfo, dijo Nasser.

La medida implicará utilizar toda la capacidad de 7 millones de b/d del oleoducto de Aramco, que va desde la región productora de petróleo en el este hasta Yanbu, dijo.

Las refinerías de la costa oeste de la compañía consumen alrededor de 2 millones de barriles de crudo al día, afirmó Nasser. Aramco no ha reducido la producción de refinación, salvo la de la planta de Ras Tanura, en el este, que sufrió un ataque el 2 de marzo.

Nasser no dijo cuánto petróleo estaba produciendo la compañía, pero sugirió que la producción de algunos grados de petróleo crudo había caído.

“Tenemos una zona con gas medio y pesado, que no estamos utilizando por el momento, ya que contamos con la capacidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades a través del gasoducto este-oeste”, afirmó. “Estamos satisfaciendo la mayoría de los requisitos de nuestros clientes”.

La capacidad disponible de Aramco significaba que podría restablecer la producción "en cuestión de días", dijo Nasser, si necesitara cerrar alguna de sus instalaciones.

La compañía publicó sus resultados anuales el martes. Su beneficio neto ajustado descendió a US$ 104.700 millones en 2025, un 5% menos que el año anterior.