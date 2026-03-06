Aramco aumenta los envíos de crudo del mar Rojo ante las perturbaciones en Ormuz, pero volúmenes distan de ser suficientes

Aramco ha pedido a algunos compradores que carguen sus mercancías en el puerto de Yanbu. (Foto: Reuters)

Arabia Saudí exporta más de 7 millones de bpd, de los cuales alrededor de 6 millones pasan por el estrecho de Ormuz. En teoría, el reino puede desviar hasta 5 millones de bpd al mar Rojo a través del oleoducto Este-Oeste.

Arabia Saudí, el principal exportador de petróleo del mundo, está aumentando los envíos desde el mar Rojo, pero los volúmenes distan mucho de ser suficientes para compensar la caída provocada por la crisis en el estrecho de Ormuz, según muestran los datos de transporte marítimo.

Arabia Saudí y otros productores del golfo Pérsico —Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak— tienen suspendidos los envíos por Ormuz desde el sábado, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y Teherán respondiera con ataques de drones y misiles.

Con cientos de buques atrapados ahora cerca del estrecho, Aramco ha pedido a algunos compradores que carguen sus mercancías en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, según fuentes consultadas.

La terminal cargó 9,4 millones de barriles, o 1,9 millones de barriles por día (bpd), en los primeros cinco días de marzo, lo que supone un aumento de alrededor del 60% con respecto a los 1,1 millones de bpd de febrero y los 1,3 millones de bpd de enero, según datos de LSEG.

El puerto del mar Rojo podría manejar más de 4,5 millones de bpd, pero rara vez carga más de 2,5 millones de bpd, según los operadores, y el oleoducto está diseñado principalmente para transportar Arab Light, uno de los varios tipos de crudo que produce el reino.

La ruta del mar Rojo también conlleva riesgos por parte de las fuerzas hutíes, cuyos ataques interrumpieron el transporte marítimo durante la guerra entre Israel y Gaza.

Algunos contratos de petroleros para Yanbu decayeron debido a las elevadas tarifas de flete y los riesgos de seguridad, según los operadores y los corredores marítimos. Uno de ellos fue el petrolero Pantanassa, que debía cargar en Yanbu los días 28 y 29 de marzo para entregar petróleo a Corea del Sur.

Según datos de Kpler, se espera que alrededor de 10 petroleros hagan escala en Yanbu. Según fuentes del sector naviero, el miércoles y el jueves se cerraron acuerdos para al menos cuatro petroleros más.