Estados de EEUU presentan demanda para detener los últimos aranceles globales de Trump

Un grupo de 24 estados estadounidenses demandó el jueves al Gobierno de Donald Trump en la primera impugnación legal contra nuevos aranceles globales del 10%, alegando que el Presidente no puede eludir una reciente sentencia de la Corte Suprema de esa nación que invalidó la mayoría de los anteriores impuestos a los productos importados.

Según consignó Reuters, Estados liderados por los demócratas, entre ellos Nueva York, California y Oregón, sostienen que los nuevos aranceles, que Trump anunció inmediatamente después de la sentencia del alto tribunal el 20 de febrero, también son ilegales.

Los aranceles se impusieron por 150 días en virtud de la Ley de Comercio de 1974, que tiene por objeto hacer frente a emergencias monetarias a corto plazo, y no a los déficits comerciales habituales que hay cuando una nación rica como EEUU importa más de lo que exporta, según la demanda presentada por los estados ante el Tribunal de Comercio Internacional estadounidense.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, dijo durante una rueda de prensa que los nuevos aranceles de Trump son un intento de “eludir” la colaboración con el Congreso, tal y como exige la Constitución de los Estados Unidos.

“No nos equivoquemos, la política económica característica del Presidente Trump es históricamente impopular y está costando a los estadounidenses, a nuestras empresas y a nosotros como estados cientos de miles de millones de dólares”, dijo Rayfield. “No puede continuar solo porque unos pocos abogados de Trump hayan encontrado la manera de tergiversar las palabras y elaborar un argumento legal”.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo en un comunicado que el Gobierno defenderá enérgicamente la acción del Presidente en los tribunales.