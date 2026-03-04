Minvu revive proyecto de US$ 50 millones en dunas de Reñaca
Pese a que el municipio de Viña del Mar había cerrado la puerta al Edificio Makroceano, la Seremi revirtió el criterio y dio luz verde al desarrollo.
Noticias destacadas
Una iniciativa que ya se daba por descartada volvió a activarse. Se trata del proyecto Edificio Makroceano, emplazado a 240 metros del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón y a pocos pasos del sector donde se registraron los socavones en Viña del Mar.
Esto, luego de que la inmobiliaria -ligada a Raphael Huppertz, Andrés Stitchkin y Francisco Vilches- obtuviera el visto bueno de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que acogió su reclamación e instruyó aprobar nuevamente el anteproyecto.
La historia se remonta a 2019, cuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar otorgó el permiso de edificación para levantar un edificio aterrazado de nueve pisos, con una inversión cercana a los US$ 50 millones.
En paralelo, la inmobiliaria ingresó una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo que en ese momento determinó que no era necesario un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Con esos antecedentes, la empresa inició las primeras faenas. Sin embargo, al año siguiente la Fundación Yarur presentó acciones judiciales para paralizar las obras, argumentando que, dada su cercanía al santuario, el proyecto debía someterse a un EIA. La postura fue respaldada tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema, lo que derivó en la invalidación del permiso y la paralización de la obra.
Lejos de desistir, la inmobiliaria reconfiguró su estrategia jurídica, incorporando al estudio Andreucci y Torrejón Abogados, para viabilizar el desarrollo.
En ese contexto, decidió volver a ingresar un anteproyecto ante el municipio, el cual fue rechazado por la entidad. Frente a ese escenario, la firma recurrió a la Seremi a fines de 2025, buscando revertir la decisión.
Tras revisar los antecedentes, el viernes pasado la autoridad regional acogió la reclamación e instruyó a la DOM aprobar el anteproyecto.
Comité de Ministros
En medio del proceso judicial, la inmobiliaria ingresó un EIA al SEA, el que fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental.
Ante ello, los titulares del proyecto presentaron una reclamación ante el Comité de Ministros, órgano que deberá pronunciarse el próximo lunes.
Si el Comité revierte el rechazo y otorga luz verde, considerando la reciente aprobación del anteproyecto, el paso siguiente sería obtener nuevamente el permiso de edificación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Proyecto de sala cuna entra en nueva fase y comisión abre plazo para cambios hasta el 30 de marzo
Tras una tensa conversación que solo se extendió 15 minutos, la comisión acordó dar margen para indicaciones. Así, el futuro de la propuesta queda en manos del nuevo Gobierno y Congreso.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete