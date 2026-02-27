La venta de piezas en departamentos compartidos surge en España ante la crisis de vivienda ¿Sería una opción en Chile?
Habitacion.com vendió 200 habitaciones en 2025 y tiene una lista de espera de 32.000. Los clientes deben rellenar cuestionarios de compatibilidad, que incluyen preguntas sobre si tienen pareja o si lavan los platos después de las comidas, para que se los empareje con copropietarios o arrendatarios.
En España, donde la escasez de viviendas en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades se ha visto agravada por el auge de los arriendos vacacionales de corta duración, una startup vende habitaciones en departamentos compartidos con desconocidos, en una de las nuevas fórmulas poco convencionales que ponen de relieve hasta dónde están dispuestos a llegar algunos jóvenes europeos para hacer frente a una crisis de vivienda que les está afectando especialmente.
De acuerdo con la agencia Reuters, Habitacion.com ofrece habitaciones individuales por hasta 80.000 euros, es decir unos US$ 95.200, aproximadamente un tercio de lo que costaría un departamento de un dormitorio en ubicaciones similares. Según la empresa, el año pasado vendió 200 habitaciones y tiene una lista de espera de 32.000 para propiedades en siete ciudades que figuran en su sitio web.
El fundador y director general, Oriol Valls, afirmó que su empresa ofrece una solución a la presión financiera —los datos oficiales muestran que los salarios medios mensuales en España han aumentado un 26% en la última década y los precios de la vivienda un 81%— y a los cambios en las circunstancias vitales. "La gente ya no se casa, o si se casa, pues se casa, pero no tiene hijos (...) o lo hace bastante más adelante", dijo Valls, citado por Reuters. "Necesitan espacios en los que vivir mucho más reducidos (...) y también mucho más asequibles".
Los clientes deben rellenar cuestionarios de compatibilidad, que incluyen preguntas sobre si tienen pareja o si lavan los platos después de las comidas, para que se los empareje con copropietarios o inquilinos. También deben utilizar préstamos personales en lugar de hipotecas y tienen que pasar por la empresa si quieren revender.
Álvarez, un posible comprador que prefirió no dar su nombre, dijo que Habitacion.com le ofreció ayudarle a conseguir un préstamo personal a 10 años de un banco al 6% de interés, el doble de la media habitual de las hipotecas, pero al final no pudo encontrar ninguna habitación en Madrid, donde vive. También dijo que el plan, aunque en general es una buena opción para los jóvenes que no tienen suficientes ahorros, perdía todo su atractivo si no le permitía vivir con su pareja.
¿Y algo parecido se podría dar en Chile?
¿La venta de piezas en departamentos compartidos podría darse en Chile o existen impedimentos legales para hacerlo?
"Según la legislación vigente, las viviendas deben venderse como unidades. No pueden venderse por piezas. Sin embargo, los Estudios, que incluyen baño y kitchnet, pueden venderse en dimensiones de 18 metros cuadrados o más", responde Reinaldo Gleisner, vicepresidente de Colliers, a Diario Financiero, y explica que los Estudios en edificios bien concebidos tienen opciones de espacios comunes diseñados para complementar los espacios individuales, con área de cowork, gimnasio o lavandería, entre otros.
Fraccionamiento de propiedad, no de parte física
"Por eso, aunque estas alternativas amplían las posibilidades de acceso a la vivienda, es clave entender con claridad las responsabilidades compartidas, los riesgos financieros y las limitaciones legales antes de participar en este tipo de esquemas", advierte el gerente general de Inciti.
