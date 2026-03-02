Escalada de conflicto bélicoen Medio Oriente afecta a negocio de transporte marítimo y elevará precio del petróleo

Actores claves del mercado naviero como Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el tránsito de sus buques y contenedores en el Estrecho de Ormuz. En el caso del crudo Brent, este podría subir hasta US$ 100 el barril, según analistas.

Por á. SANTANDER Y N. CÁCERES

La escalada militar que desde el sábado enfrenta a Estados Unidos e Israel en contra Irán se mantuvo ayer con el despliegue de misiles y drones, causando la muerte de al menos 200 personas.

La tensión se amplificó este domingo luego de que Irán atacara a países vecinos de Medio Oriente como Dubái, Qatar, Bahréin y Kuwait por ser considerados aliados de Estados Unidos.

En las últimas horas, las bajas de cada país se multiplicaron. Según el Presidente de EEUU, Donald Trump, la operación militar conjunta con Israel denominada “Furia épica” provoco la muerte de 48 dirigentes de Irán, además del líder supremo de dicho país, el ayatola Alí Jamenei. Por el lado estadounidense, se reconocieron al menos tres militares fallecidos.

Nuevo ayatola

Tras la muerte de Jamenei registrada el sábado, y para dar una señal de continuidad, el Gobierno de Irán nombró de forma interina al ayatolá Alireza Arafi como tercer integrante del consejo de liderazgo de dicho país.

Su nombre se suma a los dos otros miembros que ya conforman el organismo: Masud Pezeshkian (Presidente) y Golamhosein Mohseni Eyei (jefe del poder judicial).

A sus 66 años, Arafi es un clérigo y jurista chií. Antes de su nombramiento ejercía como presidente del centro de gestión de los seminarios islámicos de Irán, además de ser miembro del consejo de los guardianes -órgano de seis miembros que tienen la última palabra en las grandes decisiones del Estado- y el segundo vicepresidente de la asamblea de expertos para el liderazgo, encargada de elegir a la figura del líder supremo.

Según diversos medios locales, Arafi es el reflejo de una figura con estrecha relación entre la autoridad religiosa e influencia política que caracteriza la estructura del poder en Irán.

Zona clave para el comercio

Mientras las hostilidades entre las partes continúan, el factor económico asoma una de las consecuencias más inmediatas del conflicto bélico. Ello, porque Irán decretó el cierre del Estrecho de Ormuz, lugar por el que transita el 20% del petróleo que se consume a nivel global.

El miembro del consejo de discernimiento de conveniencia que asesora al líder supremo de Irán, Mohsen Rezaei, declaró en la televisión estatal que “ningún barco estadounidense tiene permitido entrar en el Golfo Pérsico”.

La naviera internacional Hapag-Lloyd, donde el grupo Luksic tiene a través de Compañía Sud Americana de Vapores un 30% de la propiedad, suspendió el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso debido al conflicto militar en la región.

Una decisión similar tomó el grupo danés de transporte marítimo de contenedores Maersk. “Debido al deterioro de la situación de seguridad en la región de Medio Oriente tras la escalada del conflicto militar, hemos decidido (...) suspender por el momento las futuras travesías por el Canal de Suez a través del Estrecho de Mandeb”, dijo en un comunicado.

Las proyecciones

Junto con el transporte marítimo el precio del petróleo también se vería afectado una vez que este lunes se reanuden las cotizaciones en los mercados de commodities.

Para calmar esta situación, la OPEP+ acordó este domingo, aumentar la producción de petróleo en abril en 206.000 barriles diarios (b/d), ya que el grupo de productores de petróleo liderado por Arabia Saudita buscaba aquietar los mercados de crudo debido al conflicto en Medio Oriente.

El aumento es menor de lo que algunos analistas y observadores de la OPEP+ habían especulado, ya que muchos países ya están cerca del límite de su producción.

Por ahora, los futuros del crudo Brent subieron 10% en el mercado extrabursátil a US$ 80 el barril.

La amenaza de una acción militar ya había impulsado el precio del petróleo la semana pasada. El crudo Brent subió 2,5% hasta los US$ 72,48 por barril el viernes, su precio de cierre más alto desde julio. Ha subido casi un 20% este año.

Los líderes de Medio Oriente han advertido a Washington de que una guerra contra Irán podría provocar un aumento de los precios del petróleo a más de US$ 100 por barril, según la analista de RBC Helima Croft. Sus pares de Barclays también dijeron que los precios podrían alcanzar los US$ 100 el barril.