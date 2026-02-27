Sernac lanza cotizador de materiales de construcción tras megaincendios en Concepción: detecta diferencias de hasta 62% en insumos clave

Pese a las variaciones de precios, el organismo declaró que no se han pesquisado alzas en las zonas afectadas desde que se declaró el Estado de Catástrofe.

Con diferencias de precios que pueden alcanzar hasta 62% para un saco de cemento, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), junto con autoridades del Ministerio de Economía, lanzaron en Concepción un cotizador online de materiales para la construcción.

La plataforma está diseñada estratégicamente para que las familias afectadas por los megaincendios en las regiones de Ñuble y Biobío puedan maximizar los recursos estatales otorgados a través de programas como el Bolsillo Electrónico de Emergencia para la autoconstrucción.

El análisis de mercado consideró las variaciones de precios para una canasta básica de ocho productos en ocho empresas proveedoras a locales y nacionales, con distribución en el Biobío, cuya actualización en cuanto a valores y stock se realizará todos los lunes.

La medición arrojó importantes brechas en los valores de comercialización. Por ejemplo, se registraron diferencias de 62% en el valor del saco de cemento entre distintas empresas proveedoras, con rangos que van desde $ 3.690 hasta $5.990.

En el caso de las planchas de terciado estructural, se están comercializando en rangos desde $17.420 hasta $23.990, una fluctuación de hasta $ 6.570 por unidad (37,7%).

Y en cuanto a los clavos, cuyo valor promedio es de $ 3.595 por kilo, los precios se mueven entre $ 1.580 y $6.590, una brecha de más de 300%, aunque no sería muy representativa ya que la categoría agrupa una amplia variedad de especificaciones técnicas y usos.

Angélica Solar, directora del Sernac en Biobío aclaró que el cotizador es una herramienta que permite comparar valores para optimizar los recursos de los consumidores y que pese las variaciones de precios entre un local y otro, hasta ahora “el Sernac no ha pesquisado alzas injustificadas de precios desde que comenzó a regir el Estado de Catástrofe”.

Canasta de productos

La herramienta, elaborada de manera conjunta con la Delegación Presidencial y la Seremi de Economía, ya se encuentra disponible en el sitio web sernac.cl y considera una canasta de productos como para la reconstrucción de sus viviendas como clavos, martillos, planchas de zinc, tuberías, etc. "Una compra de esos insumos básicos podría tener una valor aproximado de $ 80 mil. Si nos vamos a productos más especializados podríamos llegar incluso a $ 900 mil”, explicó la directora.

Cabe recordar que el "Bolsillo Electrónico de Emergencia de Autoconstrucción" es un aporte estatal no reembolsable destinado a la compra exclusiva de materiales de ferretería y construcción, enfocado en familias con viviendas destruidas o con daño mayor, catastradas a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), para facilitar su rehabilitación temprana.