Sernac lanza cotizador de materiales de construcción tras megaincendios en Concepción: detecta diferencias de hasta 62% en insumos clave
Pese a las variaciones de precios, el organismo declaró que no se han pesquisado alzas en las zonas afectadas desde que se declaró el Estado de Catástrofe.
Noticias destacadas
Con diferencias de precios que pueden alcanzar hasta 62% para un saco de cemento, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), junto con autoridades del Ministerio de Economía, lanzaron en Concepción un cotizador online de materiales para la construcción.
La plataforma está diseñada estratégicamente para que las familias afectadas por los megaincendios en las regiones de Ñuble y Biobío puedan maximizar los recursos estatales otorgados a través de programas como el Bolsillo Electrónico de Emergencia para la autoconstrucción.
El análisis de mercado consideró las variaciones de precios para una canasta básica de ocho productos en ocho empresas proveedoras a locales y nacionales, con distribución en el Biobío, cuya actualización en cuanto a valores y stock se realizará todos los lunes.
La medición arrojó importantes brechas en los valores de comercialización. Por ejemplo, se registraron diferencias de 62% en el valor del saco de cemento entre distintas empresas proveedoras, con rangos que van desde $ 3.690 hasta $5.990.
En el caso de las planchas de terciado estructural, se están comercializando en rangos desde $17.420 hasta $23.990, una fluctuación de hasta $ 6.570 por unidad (37,7%).
Y en cuanto a los clavos, cuyo valor promedio es de $ 3.595 por kilo, los precios se mueven entre $ 1.580 y $6.590, una brecha de más de 300%, aunque no sería muy representativa ya que la categoría agrupa una amplia variedad de especificaciones técnicas y usos.
Angélica Solar, directora del Sernac en Biobío aclaró que el cotizador es una herramienta que permite comparar valores para optimizar los recursos de los consumidores y que pese las variaciones de precios entre un local y otro, hasta ahora “el Sernac no ha pesquisado alzas injustificadas de precios desde que comenzó a regir el Estado de Catástrofe”.
Canasta de productos
La herramienta, elaborada de manera conjunta con la Delegación Presidencial y la Seremi de Economía, ya se encuentra disponible en el sitio web sernac.cl y considera una canasta de productos como para la reconstrucción de sus viviendas como clavos, martillos, planchas de zinc, tuberías, etc. "Una compra de esos insumos básicos podría tener una valor aproximado de $ 80 mil. Si nos vamos a productos más especializados podríamos llegar incluso a $ 900 mil”, explicó la directora.
Cabe recordar que el "Bolsillo Electrónico de Emergencia de Autoconstrucción" es un aporte estatal no reembolsable destinado a la compra exclusiva de materiales de ferretería y construcción, enfocado en familias con viviendas destruidas o con daño mayor, catastradas a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), para facilitar su rehabilitación temprana.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete