SMA formula cargos contra Cargill en Coronel por incumplimientos ambientales y malos olores
El procedimiento sancionatorio se aplicó tras detectar fallas en el control de emisiones y monitoreos deficientes. La compañía arriesga multas que podrían revocar su RCA.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa EWOS Chile Alimentos Ltda, titular del proyecto "Ewos-Cargill Planta Coronel", tras constatar incumplimientos ambientales en su planta ubicada en la comuna de Coronel, Región del Biobío. La instalación se dedica a la elaboración de alimento para peces mediante procesos de extrusión de harina y aceite de pescado.
El proceso se originó a partir de 23 denuncias ciudadanas que alertaron principalmente sobre la presencia de malos olores. Estos antecedentes derivaron en la formulación de cargos luego de que las inspecciones ambientales en terreno corroboraran las acusaciones.
La infracción más compleja fue clasificada como grave y corresponde a la falta de gestión de impactos operacionales no previstos, en particular la emisión de olores molestos hacia la población, además de la omisión en el reporte de acciones de mitigación. A esto se suma un cargo leve por deficiencias en el cumplimiento de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), tras constatar que la empresa no monitoreó todas las fuentes de la planta entre los años 2023 y 2025.
Desde el punto de vista financiero y operativo, el escenario podría implicar sanciones relevantes para la compañía. Según la Ley Orgánica de la SMA, las infracciones graves pueden derivar en la revocación de la RCA, la clausura del recinto o multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En tanto, las infracciones leves contemplan sanciones que van desde una amonestación por escrito hasta multas de hasta 1.000 UTA.
Tras la notificación oficial del procedimiento, EWOS Chile Alimentos Ltda. enfrenta plazos perentorios para definir su estrategia legal. La empresa dispone de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento que permita subsanar las infracciones, o de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la Superintendencia.
