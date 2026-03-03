Bolsa chilena sigue en caída libre: IPSA abre con nueva baja de 3% y ya está más cerca de los 10.000 puntos
Prácticamente todas las acciones de la Bolsa de Santiago cotizaban en rojo, a medida que crece la incertidumbre sobre la duración del conflicto. Los futuros del S&P 500 retrocedían 1,5%, el Euro Stoxx 50 se hundía 3,4% y el Nikkei cerró con pérdidas de 3,1%.
Noticias destacadas
Los mercados bursátiles de todo el mundo seguían cuesta abajo, por una guerra en Medio Oriente que entra en su cuarta jornada sin dar signos de calmarse.
El S&P IPSA chileno abrió con una caída de 3% hasta los 10.229,19 puntos, después de hundirse 3% este lunes, con lo que en este momento está revirtiendo todos sus avances de 2026. Ninguna acción de la Bolsa de Santiago cotizaba al alza en estos primeros negocios.
La incertidumbre sobre la duración del conflicto está creciendo, después de que tanto Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, dijeran que los ataques más importantes contra Irán aún están por llegar.
Los futuros del Nasdaq 100 caían 1,9%, los del S&P 500 retrocedían 1,5% y los del Dow Jones perdían 1,5%. Wall Street partió la semana a la baja, aunque logró sacudirse las pérdidas e incluso el Nasdaq terminó con un modesto avance a pesar de la aversión al riesgo internacional.
La embajada estadounidense en Riad, la capital de Arabia Saudita, fue atacada por dos drones, según el Ministerio de Defensa saudí. El Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar los países de Medio Oriente.
El petróleo Brent escalaba 7,1% a US$ 83 por barril, máximos desde mitad de 2024, y el dólar volvía a fortalecerse a nivel global. Los bonos del Tesoro volvían a sufrir masivas ventas por las preocupaciones inflacionarias.
Europa sigue posicionándose entre los mayores perdedores del conflicto, por su vulnerabilidad a las repercusiones energéticas que se advierten. El continental Euro Stoxx 50 se hundía 3,4% y el FTSE 100 de Londres caía 2,6%.
El futuro de gas natural de referencia en el Viejo Continente volvía a dispararse, y ya acumula un alza de 90% solo esta semana, por ataques a la infraestructura energética de Qatar.
No tanto mejor está la bolsa de Tokio, donde el Nikkei se replegó 3,1% al cierre de la jornada. Mientras que en China, el hongkonés Hang Seng bajó 1,1% y el CSI 300 de China continental perdió 1,5%.
