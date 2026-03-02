Bolsa chilena podría repuntar sobre 10% más dividendos de aquí al cierre de 2026, pero sujeta al desarrollo del conflicto en Medio Oriente

A partir de noviembre de 2025, el fuerte rally de la bolsa comenzó a empujar el precio objetivo de consenso cada vez más hacia arriba. Pero luego surgió un desacople, pues si bien el IPSA comenzó a corregir hacia abajo, el target ha seguido elevándose en medio de la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025.

Cada vez más lejos de sus últimos máximos se ha visto la bolsa chilena, pues las tomas de utilidades no tardaron en llegar a medida que se acrecentaron los riesgos, especialmente tras la escalada bélica en Medio Oriente durante el fin de semana. Pero analistas ven oportunidades de comprar ciertas caídas dentro del parqué nacional.

Según el compilado de precios objetivos de Bloomberg, el IPSA sin dividendos muestra un potencial alcista de 12% a 12 meses. Mientras que el dividend yield esperado de aquí al cierre de año es de 3,1%, de acuerdo con la plataforma.

De las 30 acciones del selectivo, 10 cuentan con una recomendación neta de "comprar", mientras que 20 están en "mantener". Concha y Toro (45%), Enel Américas (38%), Latam Airlines (35%), CMPC (24%) y SMU (23%) serían las de mayor potencial alcista.

Esto responde a una ampliación luego de las recientes caídas que ha tenido el IPSA, entre las que se incluye la profunda baja de este lunes por los eventos en Medio Oriente. Con ello, se ajusta a su retorno esperado promedio de la serie que parte en marzo de 2024.

A partir de noviembre de 2025, el fuerte rally de la bolsa comenzó a empujar el precio objetivo de consenso cada vez más hacia arriba. Pero luego surgió un desacople, pues si bien el IPSA comenzó a corregir hacia abajo, el target ha seguido elevándose en medio de la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025.

La pregunta es si la guerra entre Estados Unidos e Irán conllevará un ajuste de las estimaciones de los departamentos de estudios sobre las empresas chilenas. Analistas han señalado que estos eventos suelen tener un impacto de corta duración en los mercados, y Wall Street no tardó en revertir pérdidas este mismo lunes.

¿Es razonable?

Credicorp Capital mantenía un precio objetivo de 12.050 puntos que "parecía muy razonable" hasta antes de las noticias del fin de semana, y que implicaba un retorno esperado de 11% desde el cierre del viernes, según dijo a DF el gerente de Research Renta Variable de Credicorp Capital Chile.

"Habrá que observar la duración del conflicto y el impacto que los ataques en los países de esa región puedan tener sobre las instalaciones petroleras y logísticas, y con ello sobre la velocidad de recuperación de la oferta una vez que la tensión se alivie. En el corto plazo, los inversionistas podrían privilegiar mantener una mayor exposición a sectores de riesgo medio y bajo. El sector de servicios básicos y consumo básico podría registrar un mejor desempeño relativo en medio del conflicto, en tanto mantenemos una favorable opinión sobre el sector bancario", evaluó.

Vantrust Capital considera razonable pensar que el IPSA suba tal como estima el consenso, pensando en que el Gobierno de José Antonio Kast impulsará políticas más favorables a los negocios, y los términos de intercambio siguen siendo positivos. Sus sectores preferidos: compañías más expuestas a una recuperación macroeconómica.

"Una mejora gradual del consumo puede impulsar las utilidades de las compañías de retail, mientras que, en el caso de los malls, un mayor dinamismo económico podría permitir ajustar tarifas al alza. Por su parte, una recuperación del entorno macroeconómico, se podría traducir en una mayor demanda de crédito y un aumento en las colocaciones de los bancos, favoreciendo directamente sus resultados", detalló el analista de inversiones de Vantrust, Fernando Santibáñez.

También el potencial alcista que arroja Bloomberg es "bastante razonable" a ojos de Jorge García, gerente de Inversiones de Nevasa AGF, pues "efectivamente, creemos que la bolsa podría continuar la buena senda, producto del cambio político y la subida del precio del cobre, que podrían traducirse en mejoras a la actividad".

Eso sí, sostuvo que "el stock picking se vuelve mas importante", y que "ahora es mas relevante aún buscar compañías que entreguen valorizaciones atractivas". Por ejemplo, detalló que si bien el sector de las materias primas no se ve muy auspicioso el año, "en particular SQM nos parece que está en buen pie", y obsrvó que "por valorización-descuento y potencial de flujos hacia el inversionista, nos parece que Vapores tambien presenta cierto atractivo".

Fynsa señaló en la misma línea que la corrección reciente deja al mercado con un setup atractivo de retorno total 12 meses hacia adelante, en un rango que estima entre 10% y 15%. La caída a lo largo de febrero se explica más por factores tácticos que por un deterioro estructural de fundamentos, según la intermediaria.

"Un elemento clave es que la corrección no estuvo acompañada de salidas de flujos relevantes", y sugiere que "el ajuste fue más un reset de precios que un cambio de convicción", sostuvo el jefe de Estrategia en Fynsa, Felipe de Solminihac. Sus apuestas sectoriales están en banca y consumo, también con una visión favorable sobre Latam Airlines.

"En valorizaciones, el IPSA transa levemente sobre su promedio de 10 años, pero el punto no es sólo el múltiplo actual, sino el rango plausible a futuro. Si se consolidara un cambio de ciclo político o mayor visibilidad institucional, se podría justificar un rerating hacia unas 16 veces utilidades, nivel consistente con el promedio observado entre 2009 y 2019. Y aun en un escenario donde el múltiplo se mantenga estable, el mercado tiene espacio a través de utilidades: los resultados corporativos recientes muestran un crecimiento relevante versus 2024 el trimestre comparable, validando la mejora de fundamentales", se explayó.

Y BICE Inversiones dio luces sobre su postura de inversión a través del informe de marzo sobre la cartera Acciones Destacadas. La corredora aumentó de 10% a 12,5% su ponderación de ILC, y redujo de 12,5% a 10% la de CCU, en lo que calificó como "reordenamientos tácticos".

"En ILC seguimos teniendo una visión favorable en términos de sus negocios principales y plan de crecimiento. La compañía mantiene una sana generación de flujos y disciplina financiera que le ha permitido diversificar fuertemente sus fuentes de generación de caja y mantener una atractiva rentabilidad por dividendos. Además, creemos que ILC debería poder sostener un retorno de capital estable en niveles de 13%-14% en el mediano plazo, lo que no se encuentra internalizado en las valorizaciones actuales", argumentó.