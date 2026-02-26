Click acá para ir directamente al contenido
Falabella y Cencosud reducen sus dotaciones en la región en más de 65 mil trabajadores desde sus máximos niveles de contratación

El comercio electrónico, lo que requiere menos personal de atención al cliente en tienda, el auge de la autoatención, el cierre de locales ineficientes y la automatización de procesos son parte de las explicaciones. También se menciona la Ley de 40 horas y el alza del sueldo mínimo en Chile.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Fotos: Rodolfo Jara y Archivo</p>

