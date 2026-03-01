¿Quién es el ayatolá Alireza Arafi? El nuevo miembro del consejo de liderazgo de Irán tras la muerte de Jamenei
Este domingo fue nombrado miembro jurista del organismo encargado de desempeñar las funciones del líder supremo que la Asamblea de Expertos elija a un nuevo líder.
Noticias destacadas
Este domingo, el ayatolá Alireza Arafi fue nombrado como tercer integrante del consejo de liderazgo de Irán, organismo que asumirá de manera interina la conducción de dicho país tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei durante el ataque de Estados Unidos e Israel a su nación.
Su nombre se suma a los dos otros miembros que ya conforman el organismo: Masud Pezeshkian (presidente) y Golamhosein Mohseni Eyei (jefe del poder judicial).
A sus 66 años, Arafi es un clérigo y jurista chií. Antes de su nombramiento ejercía como presidente del centro de gestión de los seminarios islámicos de Irán, además de ser miembro del consejo de los guardianes -órgano de seis miembros que tienen la última palabra en las grandes decisiones del Estado- y el segundo vicepresidente de la asamblea de expertos para el liderazgo, encargada de elegir a la figura del líder supremo.
Según diversos medios locales, Arafi es el reflejo de una figura con estrecha relación entre la autoridad religiosa e influencia política que caracteriza la estructura del poder en Irán.
Transición de poder
Luego de que se definiera a Arafi como nuevo miembro del consejo de liderazgo de Irán, el organismo se encuentra completo para poder realizar el proceso de transición tras 37 años que estuvo en el poder Alí Jamenei.
La legislación iraní establece que la asamblea de expertos -integrada por 88 clérigos elegidos por votación popular- serán los encargados de elegir al próximo líder supremo.
El presidente del consejo, Masud Pezeshkian, indicó a través de un comunicado compartido por la televisión estatal, que el asesinato del líder supremo como “una declaración de guerra a los musulmanes (...) la República Islámica de Irán considera su deber y derecho legítimo vengarse de los autores e instigadores de este crimen histórico”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete