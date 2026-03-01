Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional
Internacional

¿Quién es el ayatolá Alireza Arafi? El nuevo miembro del consejo de liderazgo de Irán tras la muerte de Jamenei

Este domingo fue nombrado miembro jurista del organismo encargado de desempeñar las funciones del líder supremo que la Asamblea de Expertos elija a un nuevo líder.

Por: Agencias

Publicado: Domingo 1 de marzo de 2026 a las 11:36 hrs.

Irán guerra EEUU Israel conflictos internacionales petróleo
<p>¿Quién es el ayatolá Alireza Arafi? El nuevo miembro del consejo de liderazgo de Irán tras la muerte de Jamenei</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

Las primeras tres medidas del próximo Gobierno para equilibrar las cuentas fiscales desde 2026
2
DF MAS

La nueva jugada de Claudio Fischer en Miami
3
DF MAS

Cómo se prepara Fernando Barros para desembarcar en Defensa
4
Regiones

Con 72% de avance, nuevo Complejo Fronterizo Pichachén disparará el comercio entre Biobío y Neuquén, en Argentina
5
DF MAS

Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington
6
Regiones

Ágatha Ruiz de la Prada llega a Pica en apuesta por convertir a Tarapacá en referente de moda circular
7
Señal DF

Mario Farren, exbanquero de Citibank, asumirá la presidencia de BancoEstado
8
CAPITAL

La Chica de Humo: el exitoso emprendimiento que partió como pastrami casero
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete